Правительство Чехии заявило НХЛ, что российские игроки не нужны в Праге

ПРАГА. Министерство иностранных дел Чехии сообщило двум командам Национальной хоккейной лиги на открытии сезона в Праге, что ни один российский игрок не будет приветствоваться из-за войны на Украине, что побудило руководство лиги преуменьшить влияние попытки запрета.

«Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» проведут свои игры регулярного сезона 7 и 8 октября на стадионе «О2 Арена» в Праге в рамках турнира Global Series Лиги, цель которого — продемонстрировать лучших игроков мира, особенно в Европе. Россиян в списках не так много: в «Нэшвилле» есть нападающий Яков Тринин, а в «Сан-Хосе» — Александр Барабанов и Евгений Свичников, которые находятся на сборах по договору о профпробах.

«Мы можем подтвердить, что Министерство иностранных дел Чехии направило письмо в НХЛ, чтобы указать, что в данный момент Чехия или любая другая страна в [visa free] Заместитель министра иностранных дел Мартин Смолик заявил в своем заявлении, что Шенгенская зона не должна выдавать визы российским игрокам для въезда на нашу территорию.

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дейли заявил в четверг Associated Press, что его «не волнует» то, что игроки едут в Прагу или одеваются для выхода на лед. Ни Дейли, ни министерство не сообщили, ответила ли ассоциация на письмо.

Агент Шуми Бабаев, представляющий Тринина, повторил чувства Дали о том, что он не ожидает никаких проблем. Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Барабанова и Свечникова, отказался от комментариев.

Министерство заявило, что проинформировало ассоциацию о «продолжающихся переговорах об отказе во въезде гражданам Российской Федерации, которые уже получили действующие визы ранее». Одна морщина связана с паспортами других стран или визами, выданными другими европейскими странами.



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Министерство спорта Чехии заявило, что министры спорта ЕС также рекомендовали запретить российским спортсменам участвовать в спортивных мероприятиях в странах ЕС.

Чехия стала одной из первых стран Евросоюза, прекративших выдачу виз гражданам России после вторжения в Украину в феврале. Исключения составляют гуманитарные дела и лица, преследуемые режимом президента России Владимира Путина.

НХЛ никогда не рассматривала вопрос о запрете россиян, многие из которых являются одними из самых опытных хоккеистов в мире. Весной комиссар Гэри Питтман сказал Associated Press, что русские «выступают в НХЛ за свою команду НХЛ для фанатов НХЛ».

Лига запретила этим летом игрокам, выигравшим Кубок Стэнли, отправиться в Россию или Беларусь. Валерий Нешушкин стал единственным российским игроком, выигравшим Кубок Колорадо Эвеланш.

НХЛ возвращается в Европу для своей первой игры за пределами Северной Америки с начала пандемии коронавируса. После двух матчей в Праге «Эвеланш» и «Коламбус Блю Джекетс» дважды сыграют в Тампере, Финляндия, 4-5 ноября. Позиция финского правительства в отношении российских игроков не сразу была ясна.

Чешский игрок НХЛ Доминик Гашек привел игроков НХЛ в Прагу с момента объявления матчей в апреле. Гашек обратился по этому поводу в верхнюю палату парламента, Сенат, правительство и МИД.

«Очень важно поддержать нашего украинского союзника и безопасность наших граждан», — сказал Гашек в интервью Русскому радио. После того, как он не транслировался в России, он был опубликован в чешских СМИ.

«Да, мы не хотим никакой пропаганды здесь российской агрессии», — написал Хаск в Twitter после переезда ведомства. «В первую очередь мы охраняем наши жизни и жизни наших союзников».