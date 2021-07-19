Правозащитная группа в России закрывается на фоне репрессий со стороны правительства

Дарья Литвинова | Агентство новостей

В воскресенье правозащитная организация в России объявила о своем закрытии из-за опасений, что ее члены и сторонники будут привлечены к ответственности после того, как российские власти заблокировали ее веб-сайт за якобы публикацию контента от «нежелательной» организации.

Ассоциация юристов и журналистов Team 29, специализирующихся на делах о государственной измене, шпионаже и свободе информации, заявила в воскресенье, что российские власти обвинили ее в публикации материалов чешской неправительственной организации, которые считаются «нежелательными» в России.

Веб-сайт группы был заблокирован в пятницу, хотя она отвергла обвинения, а ее юристы заявили, что, по их мнению, следующим шагом правительства будет преследование ее членов и сторонников.

«В этих обстоятельствах продолжение деятельности Группы 29 ведет к прямой и явной угрозе безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск», – заявила группа, добавив, что она устранит все ее онлайн-контент, чтобы избежать любых рисков и чтобы его юристы продолжали представлять своих клиентов как Личных.

Закрытие «Команды 29» произошло в связи с усилением давления на сторонников оппозиции, независимых журналистов и правозащитников в России в преддверии парламентских выборов в сентябре. Голосование широко рассматривается как важная часть усилий президента Владимира Путина по укреплению своего правления в преддверии президентских выборов 2024 года. 68-летний российский лидер, находящийся у власти более двух десятилетий, настаивал на внесении конституционных изменений в последний раз. год, который позволит ему оставаться у власти до 2036 года.

В последние месяцы российские власти усилили давление на независимые СМИ, объявив два независимых популярных издания, «Медузу» и VTimes, «иностранными агентами» и запретив издательство «Проект», проводящее расследования, а его журналистов – «агентами иностранцев». Вскоре после этого VTimes закрылись.

В прошлом месяце московский суд запретил организации, основанные заключенным лидером российской оппозиции Алексеем Навальным, назвав их экстремистскими. Постановление не позволило людям, связанным с антикоррупционной организацией Навального и ее разветвленной региональной сетью, претендовать на государственные должности. Некоторые союзники Навального намеревались баллотироваться в парламент на выборах 19 сентября в России.

Команда 29, в том числе ее известный адвокат Иван Павлов, участвовала в защите Фонда Навального в суде. В апреле российские власти возбудили уголовное дело против Павлова, который также представляет бывшего российского журналиста, обвиняемого в государственной измене в резонансном деле, обвинив его в разглашении информации, связанной с полицейским расследованием.