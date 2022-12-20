На холме с видом на центр Мурманска и Кольский залив возвышается новое здание, в котором вскоре разместится первый духовно-спортивный центр Русской Православной Церкви. Он расположен недалеко от Мурманского Моряцкого храма и будет принадлежать и управляться областной епархией.

Он станет первым в своем роде в России.

По словам Андре Амелии, протоиерея Церкви Морей, новый комплекс будет включать в себя залы для занятий боевыми искусствами, боксом и настольным теннисом. Курсы будут предлагаться бесплатно. Также в новом здании будет новая церковь и воскресная школа, Амелия. Он сказал Строительные работы начались в конце апреля этого года.

Мурманский центр духовного спорта находится рядом с Морской церковью (Спа на Водах). Фото: Мурманская епархия

Комплекс будет стоить около 300 миллионов рублей (4,17 миллиона евро) и должен быть готов к концу 2023 года. При поддержке горно-металлургической компании «Норникель» церковь поставить в известность.

За этой инициативой стоит митрополит Митрофан, пуританский епископ, который также возглавляет Комитет Русской православной церкви по физической культуре и спорту.

Объявления

Митрофан получил благословение патриарха Кирилла, и вскоре подобные центры могут появиться по всей России. Проект также получил поддержку федеральных властей. Когда в конце 2020 года Митрофан представил инициативу заместителю председателя Совета Федерации Андрею Турчаку и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, последний Он сказал Епископ рекомендовал вступать в казачьи молодежные отряды, а также в Росгвардию.

Правительство провинции также приветствовало строительство Центра духовного спорта. В августе этого года митрополит Митрофан подписал соглашение о сотрудничестве с мурманским Министерством спорта и его руководителем Светланой Наумовой.

сказала Наумова в Приостановка. Она добавила: «Люди должны быть здоровы как духом, так и телом».

Лидер региональной церкви известен своей жесткой позицией по основным вопросам российского общества. Он описал войну на Украине как «Война против антихриста«Украинцы»Они предали свой генетический код. «

Он также атаковал местных противников спроектированного им большого собора в центре Мурманска.

Митрополит Митрофан (слева) — высший руководитель Русской Православной Церкви в Мурманске. Здесь с высокопоставленными представителями своей епархии, в том числе с отцом Андре Амелией (справа). Фото: mmeparh.cerkov.ru

«Они получили свою команду от Темного Властелина, и здесь много его земляков, в городе их полно», — сказал Митрофан. сказали его подданныеОн добавил, что местные власти были «коррумпированы».

За службу в храме Митрофан в апреле этого года был награжден почетной грамотой президента Владимира Путина.

Митрополит является самым высокопоставленным клириком на Кольском полуострове и влиятельным епископом в иерархии Русской Православной Церкви. До поступления в иешиву в 1999 году он два десятилетия служил на Северном флоте. Он служил капитаном нескольких крупных морских судов и даже окончил Военно-морское училище имени Кузнецова в Санкт-Петербурге.

Митрофан — один из многих лидеров Русской православной церкви, которые сегодня способствуют нынешней милитаризации российского общества. Его работа в церковной комиссии по физической культуре и спорту сопровождается большим акцентом на патриотизме и так называемых «традиционных ценностях».

Неудивительно, что новый духовно-спортивный комплекс будет посвящен именно боевым искусствам. Многие митрофанские клирики страстно интересовались борьбой и единоборствами.

В декабре 2021 года Новосибирская епархия выступила соорганизатором турнира по ММА. Мероприятие открыл митрополит области Никодим, церковь информированный.

Митрофан также имеет много бойцов в своем домашнем штате. Председателем областного комитета по физической культуре и спорту на Кольском полуострове является отец Сергий (Черченко).

Протоиерей Чериченко служит на базе 61-й ОМСБр «Спутник» Фото: снаряжение Sputnik в ВК

Отец Сергий возглавляет местную церковь на Спутнике, базе 200-й ОМСБр, и сам активно занимается боксом. В социальных сетях своей местной банды он охотно показывает, как путешествует по стране с группой кикбоксеров. Он также регулярно публикует видео о том, как он работает в тренажерном зале.

По словам епископа Ранее Служил в Териберке и Североморске.Противостояние России и Запада идет о ценностях.

«Достаточно оставаться честным патриотом своей губернии, не допускающим посягательств на наши святыни, а также на наши запасы природных богатств, дарованных нашей земле Боже, чтобы порядочные люди, несущие религиозную миссию, жили здесь счастливо», — первосвященник Говорит.

Отец Сергей сам создал в Спутнике местный национальный спортивный клуб. Его предложенное имя «травматическое», не так ли? Говорит.