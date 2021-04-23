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Православная церковь Пеории поселилась в новом доме на Шеридан-роуд

23 апреля, 2021
Marfa Fedoroa

ПЕОРИЯ – Духовный путь Бенджамина Брайанта был долгим, как физически, так и эмоционально. Но последняя остановка была всего в двух милях по Пеория-роуд.

Наконец-то, возможно, дома.

Брайант диакон Свято-Преображенская православная церковьКоторый он помог установить в 2012 году в Пеории. Он связан с Русской православной церковью за пределами России и является полуавтономной частью главного храма в Москве.

Побывав на временных площадках, Преображенский переехал в принадлежащее ему здание на улице Шеридан 6216. Ранее в здании располагался Читальный зал христианской науки.

Первая месса прошла в новом кампусе 28 февраля. Как и раз в месяц, священник из русской церкви в Мичигане, штат Индиана, ездил в Пеорию, чтобы управлять церковью, хотя Брайант проводил другие службы два раза в неделю.

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