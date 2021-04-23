Православная церковь Пеории поселилась в новом доме на Шеридан-роуд

ПЕОРИЯ – Духовный путь Бенджамина Брайанта был долгим, как физически, так и эмоционально. Но последняя остановка была всего в двух милях по Пеория-роуд.

Наконец-то, возможно, дома.

Брайант диакон Свято-Преображенская православная церковьКоторый он помог установить в 2012 году в Пеории. Он связан с Русской православной церковью за пределами России и является полуавтономной частью главного храма в Москве.

Побывав на временных площадках, Преображенский переехал в принадлежащее ему здание на улице Шеридан 6216. Ранее в здании располагался Читальный зал христианской науки.

Первая месса прошла в новом кампусе 28 февраля. Как и раз в месяц, священник из русской церкви в Мичигане, штат Индиана, ездил в Пеорию, чтобы управлять церковью, хотя Брайант проводил другие службы два раза в неделю.

“Это действительно хороший шаг?” Брайант сказал об ожидании перед начальной массой. «После этого все было так, как будто мы были здесь все время».

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Новый церковный дом похож на дом размером с фермерский дом. Но это больше, чем L-образное пространство площадью 700 квадратных футов, которое недавно арендовала церковь, в труднодоступном бывшем стоматологическом кабинете на Шеридан-роуд и Военно-мемориальном проспекте.

«Это больше, чем это», – сказал Брайант, посмеиваясь. «На первый взгляд, я так не чувствую. Но если я вернусь … это будет типа:« О да, это было так мало »».

Восточная православная Пасха – 2 мая.

Размер может быть особенно важен сейчас, учитывая предстоящие церковные события.

Страстная неделя в православных церквях начинается в воскресенье с Вербного воскресенья, а 2 мая завершается Пасхой.

Для большинства христианских религий Пасха в этом году была 4 апреля. Но православные церкви, в том числе Греческая православная церковь Всех Святых в Пеории Используйте другой календарь Чтобы помочь определить годовые даты на Пасху.

Однако община Преображения Господня невелика. Церковь, которая является скорее миссионерской, чем полной епархией, обычно принимает около 15 постоянных посетителей. В эту группу входят Брайант и его жена Робин.

«Это немного более прямолинейно, чем другое пространство, и, если честно, оно кажется немного более открытым», – сказал Брайант. «Я должен отбросить эти чувства и сказать, что это хорошее место для нас.

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«Для нас эта работа в первую очередь о моем спасении, а не о чьем-либо спасении. Я тот, кто нуждается в спасении».

Религия – это не постоянная карьера Брайанта. Он работает удаленно в калифорнийской компании-разработчике программного обеспечения.

Работа в конце 1990-х вынудила выпускника средней школы Мортона уехать из своей родной страны. Родившийся и выросший баптистом, Брайант жил в районе Хьюстона, когда понял, что его вера иссякает.

Он сказал: «Мне нужно больше, чем я мог получить как протестант». «Я испытал своего рода духовный стеклянный потолок, если использовать какую-то ужасную метафору. Мне нужно было больше, и я не знал, где его найти, потому что мне никто не рассказывал о Православии».

«Дух Божий был осязаем»

Первым, кто об этом рассказал, был православный священник в формальной одежде, к которому Брайант подошел в ресторане в пригороде Хьюстона.

Затем Брайант начал исследовать восточные православные церкви, в которых особое внимание уделяется традициям, восходящим ко временам Иисуса Христа.

«Я чувствовал себя так, словно меня вернули назад около 1600 лет назад, за исключением того, что это было на английском языке», – сказал Брайант о первом православном богослужении, которое он посетил. «Я был поражен.

«Дух Божий был ощутим, и он питал мою душу так, как не питался раньше».

После того, как Брайант и его семья вернулись в центральный Иллинойс почти десять лет назад, провинциальный русский епископ спросил, может ли он основать миссию в Пеории. Так началось Преображение Господне.

Брайант признает, что его доступ к сообществу был ограничен. Недавний пример появился в прошлом месяце, когда в храме на один день находилась икона Курская Коренная. Он восходит к 13 веку и является одним из самых ранних сакральных образов в Русской церкви.

По словам Брайанта, который не уверен, будет ли он добиваться священства, приглашаются на Преображение Господня верующие и любознательные. По его словам, это серьезное обязательство, но, вероятно, работа не будет расширяться без постоянного спонсора.

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«Я не питаю иллюзий, что это может быть так хорошо, как есть до тех пор, пока следующий священник не возглавит его, а после этого он может перерасти в его следующую стадию», – сказал Брайант. «И это совершенно нормально для меня.

«Я хочу, чтобы он рос? Да. Я предпочитаю вертикальный рост, а не горизонтальный. Люди, которые придут, я бы хотел, чтобы они вырастали выше, и превратится ли это в лес, это другой вопрос. придет высота, придет лес ».