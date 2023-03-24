Связанная с Москвой Украинская православная церковь (УПЦ) обратилась к президенту Зеленскому с просьбой защитить ее от «недобросовестных действий», включая ожидаемое выселение из большого монастыря (Новости, 17 марта).

«Наша Церковь, к которой принадлежат миллионы граждан, всегда учила свою паству любить свою Родину, быть достойными гражданами государства и достойно выполнять свой гражданский долг», — говорится в заявлении Священного Синода Университета Оклахомы. письмо президенту Зеленскому. Когда он вторгся в Российскую Федерацию, он первым резко осудил эту военную агрессию и призвал своих последователей защищать свою Родину.

«Уважительно обращаемся к Вам, как к главе государства и гаранту соблюдения конституционных норм Украины, гарантировать нашим верующим право на свободу совести и вероисповедания, не допускать принятия антиконституционных законов против Церкви».

Синод под председательством митрополита Онуфрия (Березовского) выпустил обращение, когда украинские власти провели инвентаризацию киевской Печерской Лавры (Печерский монастырь) площадью 57 акров, готовясь эвакуировать 200 монахов к среде на следующей неделе.

Она сказала, что это место XI века было «фактически поднято из-под обломков» монахами UBC после того, как оно вновь открылось в конце 1980-х годов, но продолжила, что духовенство теперь подвергается «необоснованным обвинениям», что привело к тому, что это вызвало « большая волна негодования» среди членов Университета Оклахомы.

Восстановление монастыря поддержал Предстоятель Автокефальной Православной Церкви Украины митрополит Епифаний (Думенко). Он сказал, что «без вопросов» сайт был закрыт для молитв, служб и монашеской жизни, но настаивал на том, что он использовался для продвижения «идеологии российского космоса».

В послании на выходных он сказал насельникам Печерской Лавры: «Вместе с украинским государством и обществом наша Церковь давно добивается того, чтобы руководство Московского Патриархата в Украине прекратило свое подчинение русскому центру, который полностью контролируется Кремлем и используется как инструмент гибридной агрессии против Украины».

Он отверг сравнение с религиозными преследованиями коммунистической эпохи и надеялся, что «окончательный запрет на влияние Москвы на украинскую церковную жизнь» будет подтвержден законом, который в настоящее время проходит через киевский парламент.

Митрополит Епифаний заявил: «Ни митрополит Онуфрий, ни его Синод никак не отреагировали на многие факты, связанные с сотрудничеством их архиереев и духовенства с русскими оккупантами, или с аннексией ими культовых сооружений, находящихся на временно оккупированных землях». Вместо этого в духе российской пропаганды они сосредоточились на обвинениях в адрес Украины.

Обмены происходили, когда продолжались ожесточенные бои вдоль восточной линии фронта Украины, где председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры в Москве с президентом Путиным, через три дня после того, как Международный уголовный суд признал его виновным в военных преступлениях.

Директор по информации УПЦ митрополит Климент (Вечерия) сообщил журналистам, что 10 членов синода два часа ждали на улице в понедельник, когда митрополит Онофрий пытался доставить обращение непосредственно к президенту Зеленскому, но им не разрешили это сделать. . встретиться с президентом. Он добавил, что они сожалеют о том, что президент упустил «возможность разъяснить свою позицию».

Но пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отрицал, что встреча с Синодом была запланирована. Украинские СМИ сообщили, что трое потенциальных членов синода подверглись государственным санкциям Украины, обвинив их в том, что они «показали шоу» о мероприятии, разместив его в прямом эфире в социальных сетях.

Папа Римский Франциск призвал «воюющие стороны» в Украине «уважать религиозные места».

Генеральный секретарь Всемирного совета церквей (ВСЦ), профессор преподобный Джерри Пиллэй, сказал, что он также считает, что действия, предпринимаемые в настоящее время против Университета Оклахомы, вызывают «реальные вопросы, касающиеся уважения свободы религии». Далее он сказал, что ВСЦ надеется организовать круглый стол с российскими и украинскими церковными лидерами, чтобы «внести свет, надежду и исцеление в трагический контекст».

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков появился на российском телевидении с православным священнослужителем во время посещения захваченного украинского порта Мариуполь в минувшие выходные. Песков заявил журналистам, что попытка киевского правительства вернуть себе Печерскую Лавру подтвердила «правомерность спецоперации в Украине».

Глава Синодального общества и отдела СМИ Московского патриархата Владимир Легойда обвинил президента Зеленского в «проявлении неуважения и презрения к миллионам правоверных украинцев».

Согласно отчету, опубликованному Киевским университетом на этой неделе, Россия уже должна выплатить 1,5 миллиарда долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный 2100 культурным и религиозным объектам в Украине. Министерство культуры страны заявило, что будет стремиться вернуть «десятки тысяч» коллекций документов и предметов культуры, включая религиозные иконы, которые российские войска захватили с февраля прошлого года.

Вселенский патриарх Варфоломей посетил Литву на этой неделе, чтобы организовать пастырское попечение о некоторых украинских беженцах, которые не желают посещать мессы с Московской Православной Церковью, которая присоединилась к другим за границей, чтобы потребовать автономии от Московского Патриархата.