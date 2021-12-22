Праздничное мероприятие Halo Infinite — это, по сути, календарь адвент-игр.

Событие «Зимние непредвиденные обстоятельства» Halo Infinite официально запущено и включает праздничные награды, которыми игроки могут наслаждаться каждый день.

Внутриигровой адвент-календарь Halo запускается в самый подходящий момент, так как дни в традиционных рождественских календарях каждого человека буквально пронумерованы. Виртуальная альтернатива Halo обеспечит захватывающий импульс в эти последние дни, с ежедневными наградами, которые можно будет получать с 21 по 30 декабря за каждый дорожная аура.

Изображение предоставлено: 343 Industries / Xbox Game Studios

Всего вам предстоит собрать 10 уникальных праздничных наград, которые можно получить, подключившись к бесплатному многопользовательскому режиму в Halo Infinite и завершив матч на Арене или в крупном командном сражении. Ежедневные награды включают праздничные покрытия «Мятный смех» для ваших доспехов и оружия, а также новые наплечники, эмблемы и многое другое.

Вы играли в Halo Infinite? да номер

Награды будут открываться со временем, а это значит, что не все из них будут доступны в первый день. в соответствии с Этот пост на RedditКаждый день первый матч будет награждать один класс в Winter Emergency Pass, поэтому игроки должны входить в систему, чтобы играть хотя бы одну игру в день в течение 10 дней из 14 дней, когда проводится событие, чтобы получить предметы и завершить пропуск. .

После этого у игроков будет до утра 4 января 2022 года, чтобы восполнить все предметы, которые они могли пропустить во время драки в залах в декабре. К счастью, у нас есть полный тур по кампании, коллекционные локации, интерактивная карта и руководство по многопользовательской игре, которые помогут вам ориентироваться на поле битвы, независимо от того, одеты вы в мятный цвет или нет.

Нужна помощь в битве с трудным боссом или в поиске всех предметов коллекционирования, спрятанных вокруг Zeta Halo? Не ищите ничего, кроме этих полезных руководств. Все это и многое другое можно найти в нашем полном руководстве и практических рекомендациях по Halo Infinite.

Адель Анкерс — внештатный писатель IGN. Следите за ней в Твиттере.