Комната была заполнена оживленными разговорами, так как 27 октября около 70 студентов собрались на мероприятии «Наследие встречается с наследием», организованном MIT Global Studies and Languages ​​​​и спонсируемом MIT International Science and Technology Initiatives (MISTI) и Hermanas Leonidas. .

Учащиеся участвовали в беседах в небольших группах на различные темы, касающиеся разнообразия культурного наследия (фавориты, традиции, праздники, музыка), а также на такие вопросы, как языковая идентичность наследия, многоязычие и мультикультурализм, восприятие слов на разных языках и различия в общении. разные языки и культуры.

Декан Колледжа гуманитарных, гуманитарных и социальных наук Массачусетского технологического института нанес неожиданный визит, присоединившись к разговорам, а затем произнес короткую импровизированную речь о важности принятия мультикультурализма, прославления разнообразия культурного наследия Массачусетского технологического института и рассмотрения его как место, где мы все можем найти чувство принадлежности.

Ответы на вопросы об играх, шутках и мелочах были встречены смехом и аплодисментами. Вопросы-викторины включали:

● Где находится самая большая японская община в мире за пределами Японии? (Сан-Паулу, Бразилия)

● В какой африканской стране испанский язык является официальным? (Экваториальная Гвинея)

● На каком языке говорят амиши? (немецкий диалект, известный как пенсильванский голландский)

● В какой стране Азии проживает самое большое франкоязычное население? (Вьетнам)

Завершите мероприятие дегустацией блюд со всего мира: блинчики с мясом, булочки бао на пару, бао де кехо, пахлава, мадлен, поке и многое другое. Живым сопровождением разговоров стал глобальный музыкальный плейлист. Студенты также получили сувенирный чемоданчик.

В своих заметках после мероприятия студенты сообщили, что им понравилась возможность встретиться с другими изучающими язык, завести новых друзей, поучаствовать в рефлексивных беседах и попробовать блюда интернациональной кухни. Мишель Ванг, первокурсница первого курса, объяснила, что это мероприятие стало долгожданным изменением темпа, которое позволило ей «устроиться поудобнее и насладиться временем, проведенным в Массачусетском технологическом институте, без стресса, связанного с занятиями и заданиями». Джуниор Алайо О Олоко прокомментировал беседы в группе: «Вопросы для обсуждения тоже были очень интересными, и я не особо задумывался над многими из них раньше». Пожилые люди в Тоомас Теннисберг любили встречаться с людьми из разных культур. Он также любил игры и общие вопросы. «Было весело изучать новые вещи, такие как третий по распространенности язык в Массачусетсе (португальский) и местонахождение старейшей в мире постоянно действующей библиотеки (Лиссабон)». Студентка Хейзел Манн сказала: «Еда была вкусной, и я была очень счастлива, потому что ела продукты разных культур. Мне очень понравилась пахлава».

Группу, организующую мероприятие, возглавлял Мин-Мин Лян, преподаватель китайского языка, и в нее входили другие преподаватели иностранных языков, в том числе Мариана Сан Мартин, преподаватель испанского языка; Нилма Доминик, преподаватель португальского языка. и Мария Хотымская, старший преподаватель русского языка. Мероприятие было действительно возможностью отпраздновать культурное разнообразие и получить удовольствие от обучения друг у друга. В ответ на отзывы студентов Global Languages ​​​​планирует сделать «Наследие встречает наследие» ежегодной традицией.