Празднование наших отцов | Новости, спорт, вакансии

Западная Вирджиния известна как родина Дня матери, но до недавнего времени я не знал, что это также место первого мероприятия в стране, предназначенного исключительно для чествования отцов. Это не то, чему учат каждого ученика подготовительной школы в Маунтин-Стейт, когда мы узнаем об Анне Джарвис и ее матери в Графтоне.

Может быть, потому, что желание почтить здесь отцов было рождено страшной трагедией. 6 декабря 1907 года более 360 горняков погибли в результате взрыва на шахте Vermont Coal Company в Мононге. Большинство историков считают это крупнейшей горнодобывающей катастрофой в истории нашей страны.

Многие из погибших — иммигранты: среди известных есть поляки, итальянцы, русские, греки и австро-венгры. Их смерть побудила к созданию Горного бюро Соединенных Штатов для расследования и проверки заведомо опасных операций, в которых эти люди работали, чтобы поддержать свои семьи и построить лучшую жизнь.

И когда эти сотни мужчин умерли, они оставили после себя вдов и сотни (по оценкам, около 1000) детей, которым без них пришлось бы пробираться через Аппалачи начала 20-го века.

Грейс Голден Клейтон, в то время член методистской епископальной церкви Южного Уильямса в Вермонте, была настолько потрясена трагедией, что попросила своего священника помочь организовать службу в честь мужчин. Говорят, что она сказала «Отчасти это был взрыв, который заставил меня задуматься о том, насколько важны и любящие большинство отцов. Все эти одинокие дети, убитые горем жены и матери за несколько минут стали сиротами и вдовами. О, как грустно и страшно не иметь ни отца, ни мужа, к которому можно было бы обратиться в такое грустное время».

(Я говорю, как сказано, потому что опасность онлайн-исследований привела меня к этой цитате, которая указана по крайней мере в одном источнике как появившаяся в Vermont Times после интервью, которое, по словам источника, произошло через 21 год после смерти Клейтона.)

Это считается первой службой Клейтона, но это было разовое мероприятие. Катастроф на шахтах в Западной Вирджинии не было. Среди недавних трагедий — взрыв на электрошахте Мэсси в Аппер-Биг-Бранч, в результате которого погибли 29 горняков. После той катастрофы, когда шла поисково-спасательная операция, а четверо шахтеров до сих пор пропали без вести, появилось напоминание. «Все цепляются за надежду, что это их отец, их сын», С тех пор губернатор Джо Манчин.

Еще в начале 1900-х годов Сонора Додд из Спокана, штат Вашингтон, наконец, придала импульс установленному Национальному дню в честь отцов. Ее единственным источником вдохновения был отец, который в одиночку вырастил ее и ее пятерых братьев и сестер после смерти их матери.

Отцы или мужчины, которые выполняют эту роль для некоторых молодых людей, становятся настолько частью нашей идентичности, что мы можем воспринимать их как должное до тех пор, пока какая-нибудь трагедия, большое событие или потеря не привлекут к этому пристального внимания. В этот День отца найдутся те, кто сможет выразить свою любовь и благодарность своим отцам лично — возможно, с помощью забавной открытки или наспех выбранной рубашки или галстука. Для других этот день станет возможностью выразить благодарность человеку, которого больше нет здесь физически, но который каждый божий день находится со своими детьми и, возможно, с внуками в духе.

В любом случае, это праздник — и, возможно, именно поэтому праздник Додда стал национальной традицией, а мемориальные церемонии Клейтона стали исторической сноской. Где бы они ни были, тем, кто так изменил нашу жизнь: с Днем отца!

Кристина Мейер — исполнительный редактор The Parkersburg News и Sentinel. С ними можно связаться по электронной почте [email protected].









Сегодняшние последние новости и многое другое в вашем почтовом ящике

















