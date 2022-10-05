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Практические фотографии Pixel Watch перед запуском, показывают края

5 октября, 2022
Artem Sokolov

Что тебе нужно знать

  • Пользователю Reddit удалось получить Google Pixel Watch перед запуском.
  • На изображениях показаны фотореалистичные изображения следующих умных часов Google.
  • Новые рекламные материалы подтверждают интеграцию Fitbit, включая шестимесячную подписку.

Pixel Watch — один из самых ожидаемых продуктов Google, который будет запущен на этой неделе вместе с серией Pixel 7. Мы видели много Утечки Что касается продукта, от ценообразования до рекламных материалов и т. д. Однако за несколько дней до запуска новая утечка от пользователя Reddit показывает, как гугл пиксель часы Он появится в реальной жизни, где его успели достать до запуска.

Пользователь Reddit Он опубликовал несколько практических изображений грядущих Pixel Watch, которые продемонстрировали умные часы во всей их красе. Включает в себя открытие коробки для розничной продажи и раскрытие содержимого коробки рядом с шириной различных ремешков. Мы уже видели часы Pixel на шоу и недавно в файле. Слитое рекламное видеоно это один из немногих случаев, когда мы видели ее вживую на ком-то.

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