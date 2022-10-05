Практические фотографии Pixel Watch перед запуском, показывают края

Что тебе нужно знать

Пользователю Reddit удалось получить Google Pixel Watch перед запуском.

На изображениях показаны фотореалистичные изображения следующих умных часов Google.

Новые рекламные материалы подтверждают интеграцию Fitbit, включая шестимесячную подписку.

Pixel Watch — один из самых ожидаемых продуктов Google, который будет запущен на этой неделе вместе с серией Pixel 7. Мы видели много Утечки Что касается продукта, от ценообразования до рекламных материалов и т. д. Однако за несколько дней до запуска новая утечка от пользователя Reddit показывает, как гугл пиксель часы Он появится в реальной жизни, где его успели достать до запуска.

Пользователь Reddit Он опубликовал несколько практических изображений грядущих Pixel Watch, которые продемонстрировали умные часы во всей их красе. Включает в себя открытие коробки для розничной продажи и раскрытие содержимого коробки рядом с шириной различных ремешков. Мы уже видели часы Pixel на шоу и недавно в файле. Слитое рекламное видеоно это один из немногих случаев, когда мы видели ее вживую на ком-то.

На серии фотографий, открывающих коробку, показана розничная упаковка часов Pixel с логотипом Fitbit, встроенным сверху, что делает их первым продуктом, разработанным Google с интеграцией Fitbit. Навязчивая идея.

Кроме того, в коробке находятся часы Pixel из нержавеющей стали серебристого цвета с ремешком Charcoal Active Band. Мы также можем видеть магнитный зарядный кабель USB Type-C, входящий в комплект поставки.

В комплект входят два подходящих ремешка: маленький и большой. Это также говорит нам о том, что умные часы поддерживают Wi-Fi (в отличие Новейшие смарт-часы Fitbit), Bluetooth, NFC и GPS. Следующее изображение показывает, что часы будут поставляться с Wear OS 3.5 из коробки, хотя, к сожалению, мы не видим часы в действии.

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В целом, живые фотографии умных часов «из коробки» соответствуют нашей коллекции фотографий. Исключительно слил Ранее в этом году. Он имеет простой дизайн с короной, с которой мы, вероятно, взаимодействуем внутри фасада. Пользователь Reddit также сравнил Google Pixel Watch с Apple Watch, и они носили их рядом. Оба выглядят довольно большими, хотя пользователь Reddit отметил, что Pixel Watch намного тоньше, чем они думали.

Изображения от пользователя Reddit также говорят нам, что Google Pixel Watch также имеют значительное количество рамок на закругленном дисплее. Она явно не минимальна, как показано в некоторых Рекламные видео Или те, которые были показаны во время краткого представления продукта на Google I/O в этом году.

Кроме того, изображения с Pixel Watch показывают решетку динамика рядом с микрофоном, которая может быть предназначена для взаимодействия с Google Assistant, с которым поставляются Pixel Watch.

И хотя мы знаем, что часы будут иметь интеграцию с Fitbit, похоже, что, согласно утечке из SnoopyTech, покупатели также получат некоторые льготы.

Лучшие часы Pixel Watch! pic.twitter.com/lGv7ijXFhV4 октября 2022 г. узнать больше

Все эти просочившиеся характеристики указывают на довольно впечатляющие умные часы, которые могут дать много Лучшие смарт-часы на Android Соревнуйтесь за свои деньги, хотя есть жесткая конкуренция со стороны Галактические часы 5. Давайте посмотрим, что еще Google привнесет в Pixel Watch 6 октября.