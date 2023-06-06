Практический подход Apple к ИИ: никакого хвастовства, только функции

- В понедельник на WWDC Apple умело объявила, сколько работы она проделала над новейшими технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения.
- В отличие от большинства технологических компаний, использующих искусственный интеллект, Apple выполняет передовую обработку на своих устройствах, а не полагается на облако.
- Вместо того, чтобы говорить о моделях и технологиях ИИ, акцент на продукте Apple означает, что он обычно просто демонстрирует новые функции, которые незаметно активируются искусственным интеллектом за кулисами.
Apple Park в преддверии Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в Купертино, Калифорния, 5 июня 2023 года.
Джош Адельсон | АФП | Гетти Изображений
В понедельник во время ежегодной конференции разработчиков Apple WWDC компания рассказала, сколько работы она проделала над новейшими технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения.
Пока Microsoft, Google и такие стартапы, как OpenAI, внедряли передовые технологии машинного обучения, такие как чат-боты и генеративный ИИ, Apple, казалось, оставалась в стороне.
Но в понедельник Apple объявила о нескольких важных функциях искусственного интеллекта, включая автозамену iPhone на основе программного обеспечения машинного обучения с использованием языковой модели адаптера, той же технологии, которая лежит в основе ChatGPT. Apple заявила, что будет учиться даже на том, как пользователь создает сценарии и типы, чтобы совершенствоваться.
Крейг Федериги, директор по программному обеспечению Apple, пошутил о тенденции AutoCorrect использовать бессмысленное слово «уклонение» вместо обычного ругательства.
Самой большой новостью понедельника стала новая крутая гарнитура дополненной реальности Vision Pro, но Apple, тем не менее, показала, как она работает, и заинтересовалась последними разработками в области машинного обучения и технологий искусственного интеллекта. ChatGPT от OpenAI, возможно, охватил более 100 миллионов пользователей за два месяца, когда он был запущен в прошлом году, но теперь Apple использует эту технологию для улучшения функции, используемой 1 миллиардом владельцев iPhone каждый день.
В отличие от своих конкурентов, которые создают более крупные модели с фермами серверов, суперкомпьютерами и терабайтами данных, Apple хочет, чтобы модели с искусственным интеллектом использовались на ее устройствах. Новая функция автозамены особенно впечатляет, потому что она работает на iPhone, в то время как для таких моделей, как ChatGPT, требуются сотни дорогих графических процессоров, работающих в тандеме.
ИИ на устройстве обходит многие проблемы с конфиденциальностью данных, с которыми сталкивается облачный ИИ. Когда модель можно запустить на телефоне, Apple нужно собирать меньше данных для ее запуска.
Это также тесно связано с контролем Apple над своим аппаратным портфелем, вплоть до кремниевых чипов. Apple каждый год встраивает в свои чипы новые схемы искусственного интеллекта и графические процессоры, а ее контроль над общей архитектурой позволяет ей адаптироваться к изменениям и новым технологиям.
Apple не любит говорить об «искусственном интеллекте» — они предпочитают академическую фразу «машинное обучение» или просто говорят о преимуществах, которые дает технология.
В некоторых других ведущих компаниях, занимающихся искусственным интеллектом, есть лидеры с академическим образованием. Это привело к тому, что вы сосредоточились на том, чтобы показать свою работу, объяснить, как ее можно улучшить в будущем, и задокументировать ее, чтобы другие могли ее изучить и использовать.
Apple — производственная компания, и на протяжении десятилетий она была очень скрытной. Вместо того, чтобы говорить о конкретной модели ИИ, обучающих данных или о том, как она может быть улучшена в будущем, Apple просто упоминает эту функцию и говорит, что за кулисами работают отличные технологии.
Одним из таких примеров в понедельник является улучшение AirPods Pro, которое автоматически отключает шумоподавление, когда пользователь участвует в разговоре. Apple не представила это как функцию машинного обучения, но решить ее сложно, и решение основано на моделях искусственного интеллекта.
В рамках одной из самых смелых функций, анонсированных в понедельник, новая функция Apple Digital Persona сканирует лицо и тело пользователя в 3D, поэтому она может виртуально воссоздать то, как вы выглядите во время видеоконференций с другими людьми в гарнитуре Vision.
Apple также упомянула несколько других новых функций, в которых использовались навыки компании в области нейронных сетей, например, возможность выбирать поля для заполнения PDF-файла.
Одним из самых ярких моментов дня в Купертино стала функция машинного обучения, которая позволяет iPhone распознавать вашего питомца — по сравнению с другими кошками или собаками — и помещать все фотографии домашних животных пользователя в папку.
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