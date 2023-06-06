Практический подход Apple к ИИ: никакого хвастовства, только функции

В понедельник во время ежегодной конференции разработчиков Apple WWDC компания рассказала, сколько работы она проделала над новейшими технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения.

Пока Microsoft, Google и такие стартапы, как OpenAI, внедряли передовые технологии машинного обучения, такие как чат-боты и генеративный ИИ, Apple, казалось, оставалась в стороне.

Но в понедельник Apple объявила о нескольких важных функциях искусственного интеллекта, включая автозамену iPhone на основе программного обеспечения машинного обучения с использованием языковой модели адаптера, той же технологии, которая лежит в основе ChatGPT. Apple заявила, что будет учиться даже на том, как пользователь создает сценарии и типы, чтобы совершенствоваться.

Крейг Федериги, директор по программному обеспечению Apple, пошутил о тенденции AutoCorrect использовать бессмысленное слово «уклонение» вместо обычного ругательства.

Самой большой новостью понедельника стала новая крутая гарнитура дополненной реальности Vision Pro, но Apple, тем не менее, показала, как она работает, и заинтересовалась последними разработками в области машинного обучения и технологий искусственного интеллекта. ChatGPT от OpenAI, возможно, охватил более 100 миллионов пользователей за два месяца, когда он был запущен в прошлом году, но теперь Apple использует эту технологию для улучшения функции, используемой 1 миллиардом владельцев iPhone каждый день.

В отличие от своих конкурентов, которые создают более крупные модели с фермами серверов, суперкомпьютерами и терабайтами данных, Apple хочет, чтобы модели с искусственным интеллектом использовались на ее устройствах. Новая функция автозамены особенно впечатляет, потому что она работает на iPhone, в то время как для таких моделей, как ChatGPT, требуются сотни дорогих графических процессоров, работающих в тандеме.

ИИ на устройстве обходит многие проблемы с конфиденциальностью данных, с которыми сталкивается облачный ИИ. Когда модель можно запустить на телефоне, Apple нужно собирать меньше данных для ее запуска.

Это также тесно связано с контролем Apple над своим аппаратным портфелем, вплоть до кремниевых чипов. Apple каждый год встраивает в свои чипы новые схемы искусственного интеллекта и графические процессоры, а ее контроль над общей архитектурой позволяет ей адаптироваться к изменениям и новым технологиям.