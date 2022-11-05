Практическое знакомство с новым Apple TV 4K

Apple в октябре представила обновленную версию Верблюд 4K, который доступен с сегодняшнего дня. Мы выбрали один, чтобы посмотреть на новые функции и решить, стоит ли его обновлять. Слухи о Маке Читатели, у которых уже есть Apple TV‌ 4K.

Apple TV‌ 4K третьего поколения очень похож на модель второго поколения, но он немного тоньше и легче. Он не настолько тонкий, чтобы вы заметили огромную разницу, но если они стоят рядом, вы можете это заметить.

Что касается набора функций, то здесь имеется гораздо более быстрый чип A15, который обеспечивает повышение производительности процессора на 50% и повышение производительности графического процессора на 30% по сравнению с чипом A12 в предыдущей модели. Сможете ли вы заметить эту разницу в скорости, зависит от того, что вы делаете на своем Apple TV‌.

Если вы играете в игры с интенсивным использованием графики, вы можете увидеть огромное количество улучшений, но анимация, время загрузки приложений и многое другое должно ускориться в tvOS. Обновленные модели также имеют 4 ГБ ОЗУ вместо 3 ГБ, а базовое хранилище начинается с 64 ГБ, а в качестве опции доступно 128 ГБ.

Apple также добавила поддержку HDR10+, которая объединяет HDR10 и Dolby Vision. Поэтому, если у вас есть телевизор с поддержкой HDR10+, вы можете обновить его. Для сири Пульт такой же, но теперь он заряжается через USB-C вместо Lightning.

Стоит ли обновляться? Это зависит. Если вы используете свой Apple TV‌ 4K только для просмотра шоу и производительность хорошая, вероятно, не стоит платить дополнительные деньги. Если вы можете воспользоваться такими функциями, как HDR10+ или улучшениями скорости, это хорошее обновление. Если у вас есть более старая модель, такая как «Apple TV» HD, определенно стоит попробовать новую.

Есть два варианта, и цены ниже, чем в последние годы. Apple берет 129 долларов за версию на 64 ГБ и 149 долларов за модель на 128 ГБ, которая также поставляется с Thread и встроенным портом Ethernet. Если вам нужен Ethernet, вы должны заплатить дополнительно 20 долларов, и вам также следует пойти дальше и получить лучшую модель, если у вас есть настройка умного дома для интеграции потоков.

Что вы думаете о ‌Apple TV‌ 4K? Дайте нам знать в комментариях ниже.