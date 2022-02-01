Превратит ли Владимир Путин вторую холодную войну в горячую?

В прошлую среду Соединенные Штаты и НАТО письменно ответили на требования России в отношении безопасности, а госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Москву дипломатическим отходом от опасного пути к войне.

В пятницу Путин провел совещание по национальной безопасности. Но опять же, Кремль дал лишь поверхностное прочтение и опубликовал краткий фрагмент обсуждения Путиным нового внешнеполитического документа.

Хотя министр иностранных дел России Сергей Лавров дал несколько кратких оценок письму — русские заявили, что «не было положительной реакции» на ключевой камень преткновения, призыв Кремля остановить расширение НАТО на Восток — был ясен. Миру придется дождаться более полного ответа от Путина.

А Путин может подождать. Хотя западные лидеры втянули себя в маргинал из-за украинского кризиса, Путин — человек, на которого внутриполитическое давление оказывается минимальным. Его политическая оппозиция отодвинута на второй план или заключена в тюрьму, у него стройные государственные СМИ и ему не приходится думать о перевыборной кампании в будущем. Ему не нужно консультироваться с непослушным парламентом по иностранным делам.

Именно это делает его говорящим человеком. В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Путину по поводу кризиса в Украине, заявив, что Елисейский Путин сказал Макрону, что «только он может вести столь глубокую дискуссию».

В кратком изложении кремлевского звонка говорится о неудовлетворенности Путина реакцией США и НАТО, а в письмах «не учитываются фундаментальные опасения России, такие как блокирование расширения НАТО, отказ от развертывания ударных вооруженных групп у границ России и вывод войск». [NATO] В отчете не комментируется ценность или точность информации, которая якобы просочилась в СМИ.

В понедельник представители министерства иностранных дел заявили, что они «получили письменное подтверждение от России», но во вторник Кремль заявил, что у него «неоднозначное» отношение к этому вопросу, настаивая на том, что Россия еще не отправила свой «основной ответ». Соединенные Штаты.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская переписка была «о чем-то другом. Главный ответ… не доставлен, он все еще готов».

Макрон, который готовится к президентской избирательной кампании, не одинок в кризисе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который запирал собрания на Даунинг-стрит и спасал животных в Афганистане, обнародовал планы переговоров с Путиным в пятницу и отправился в регион, чтобы разрядить кризис.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предпринял отдельную попытку привлечь Путина, пригласил российского президента на саммит и предложил выступить посредником между Россией и Украиной. В Кремле заявили, что Путин согласился на решение «эпидемической ситуации», и дата не была назначена – министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам в четверг, что это было объявлено Кремлем после возвращения Путина. Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля.

Так будут ли у Путина все карты? Посвятит ли он свое время предстоящим зимним Олимпийским играм в качестве гостя председателя КНР Си Цзиньпина? Он хороший стратег или плохой стратег? Прогнозирование генерального плана Путина может быть хобби для ученых мужей, но российский президент уже давно очень четко заявил о своих намерениях.

Не нужно читать мысли Путина. Его слова говорят сами за себя.

В 2007 году Путин представил свои основные претензии мюнхенскому Совету безопасности. Его аргумент? Варшавский договор и расширение альянса НАТО, куда входят бывшие члены Прибалтики, — это агрессивный шаг в отношении России.

«Я думаю, очевидно, что расширение НАТО не имеет ничего общего с модернизацией альянса или обеспечением безопасности в Европе», — сказал он. «Наоборот, это серьезная провокация, снижающая уровень взаимного доверия. Мы вправе спросить: против кого эта экспансия?»

Затем США разместили активы противоракетной обороны в Европе. По мнению Путина, противоракетная оборона — как Вашингтон заявил против стран-изгоев, таких как Иран и Северная Корея, — на самом деле предназначена для ослабления российской ядерной блокады.

Еще более устрашающе сказал Путин: «Я надеюсь, что будущие историки не будут описывать нашу конференцию как конференцию, объявившую Вторую холодную войну. Но они могут».

Этот конфликт — назовем его «облегченной холодной войной» или «холодной войной 2.0» — с тех пор постепенно усугублялся последующими кризисами: аннексией Россией Крыма в 2014 году и войной на Донбассе; Участие Кремля в гражданской войне в Сирии в 2015 г.; вмешательство России в выборы в США в 2016 году; Солсберийский яд 2018 г. в Великобритании; И многое другое.

Утверждая по существу, что украинцы и русские — это одна страна, Путин летом создал повод для войны, опубликовав исторический очерк объемом 5000 слов. Независимая Украина, по его мнению, представляет собой «искусственное разделение» двух народов, а значит, не настоящее государство.

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что Путин и его правительство «не будут торопиться с вынесением приговора». Теперь, когда Вторая холодная война угрожает разгореться, миру придется подождать и посмотреть, не приведет ли следующий шаг Путина к худшему повороту в мировых делах.