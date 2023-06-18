Превращение России в дочернюю компанию Китая завершено

Недавно мы узнали, что Кремль подписал секретный приказ, разрешающий чиновникам арестовывать активы «непослушных» западных компаний по сниженным ставкам, а также рассматривает возможность прямой национализации некоторых из них.

Остальные европейские и американские компании, оставшиеся в России после войны, такие как производитель табака Philip Morris, Unilever или пивоварня Heineken, вскоре могут испытать сильное потрясение.

Их активы могут находиться под контролем государства или поделены между одной и той же группой друзей, которые всегда были главными бенефициарами путинского бандитского государства.

В этом сценарии заводы, склады и торговые сети будут полностью потеряны. И как будто этого было недостаточно, те компании, которые избежали конфискации, столкнутся с потенциально огромным повышением налогов, поскольку правительство также начинает планировать рейд на корпоративный сектор.

Никогда не было худшего времени, чтобы попытаться взаимодействовать с Россией.

Кремль в своем отчаянии может подумать, что это разумный поступок. Возможно, это единственный оставшийся для него вариант финансирования все более дорогостоящей войны.

Но есть две длинных проблемы. Во-первых, это делает страну непригодной для инвестиций любой иностранной компании. Только самые отчаянные режимы предпринимали попытки конфискации, обычно с катастрофическими последствиями.

Президент Мугабе экспроприировал сельскохозяйственные угодья и шахты в Зимбабве, уничтожив то немногое, что осталось от некогда одной из самых процветающих экономик Африки.

В 1930-х годах Мексика была ведущим производителем нефти, но после того, как активы крупной нефтяной компании были конфискованы, она была заморожена на мировых рынках, экспорт сократился вдвое, а нацистская Германия стала ее единственным крупным покупателем.

История всегда идет одним и тем же путем, и всегда хуже выходит страна, экспроприирующая частную собственность.

Хуже того, Россия потеряет тот небольшой доступ, который у нее еще есть, к остальной части мировой экономики.

Отрезанный от остального мира и жаждущий иностранных инвестиций, он не сможет собрать средства или опыт, необходимые для восстановления, до окончания войны.

Это печальный конец для страны, которая так много обещала раньше.