Превью: Ахмад Грозный – Спартак Москва

Sports Mole рассматривает воскресный матч Российской Премьер-лиги между Ахмадом Грозным и Спартаком Москва, включая прогнозы, новости команд и возможные составы.

Ахмет Грозный Хозяин Спартак Москва На стадионе “Ахмед Арена” в Российской Премьер-лиге в субботу вечером.

Хозяева отправляются в этот матч после своей выездной победы со счетом 2: 1 над «Ростовом», а «Спартак» в четверг в Лиге Европы впечатляюще обыграл лидера серии А «Наполи» – 3: 2.

Превью матча

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Две команды сидят рядом друг с другом в таблице Российской Премьер-лиги: Ахмед на девятом месте, а «Спартак» – на десятом, и только одно очко разделяет две команды.

Ахмед будет в некоторой степени доволен началом сезона, поскольку в прошлом сезоне он надеется улучшить 11-ю позицию, набрав 12 очков в девяти матчах.

Хозяева также выиграли два последних матча во всех соревнованиях, одержав по две победы над «Кайратом» и «Ростовом» соответственно.

Но победа в третьем дивизионе была в Кубке России, а Ростов в этом сезоне потерпел 15-е место.

Тем не менее, они будут набирать обороты в этом сезоне, так как «Спартак» плохо начал сезон, учитывая, что в прошлом году они заняли второе место в лиге.

«Спартак» в этом году начал свой сезон не лучшим образом: после девяти матчей он набрал 13 очков при рекордных четырех победах, одной ничьей и четырех поражениях.

Рой ВиторияКоманда выиграла четыре очка на выезде в этом сезоне по сравнению с девятью на своем поле, но она вернет уверенность после впечатляющей выездной победы над «Наполи» со счетом 3: 2 в четверг благодаря дублю. Quincy Promise.

У Промеса было тяжелое начало сезона, он пропустил шесть матчей из-за травмы, но с момента своего возвращения голландец забил четыре гола в шести матчах, пытаясь подтолкнуть «Спартак» к турнирной таблице.

Последний матч между двумя командами завершился в мае ничьей 2: 2, который проходил на «Ахмед Арене», но «Спартак» до этого выиграл матч со счетом 2: 0 дома.

В последнее время гости добились хороших результатов против Ахмеда, выиграв четыре из последних пяти матчей, последнее поражение от Ахмеда вернется в 2018 году.

Форма Ахмада Грозного в Российской Премьер-лиге:

Формат Ахмат Грозный (все соревнования):

Формат Российской Премьер-лиги Спартак Москва:

Spartak Moscow Model (все соревнования):

Новости команды

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Хозяева останутся без Бернар Бериша, который недавно перенес операцию по поводу травмы плеча, но, возможно, еще семь человек не будут сомневаться в матче.

Дарко Тодорович А также Габриэль Янку Есть сомнения по поводу травмы Ахмеда из-за его отсутствия в команде в последнем раунде, в то время как Георгий ШелияА также Мирослав БогосавацА также Антон Швиц А также Халед Кадыров Все они пропустили длительные периоды времени из-за травмы.

Однако он будет усилен возвращением Зоран НезичКто пропустил последний матч из-за дисквалификации.

«Спартак» очень боится травм на пути в Грозный. Павел МасловА также Роман ЗубнинА также Георгий Мелкадзе А также Эсекьель Понсе Все из-за травмы.

Эсекьель Понс – новая проблема с травмой после того, как он был травмирован в их последнем матче с «Наполи», и ему потребуется операция, прежде чем он сможет вернуться.

У посетителей также есть сомнения относительно четырех других игроков в Йорит ХендриксА также Илья КутеповА также Джордан Ларсон А также Николай Расказов, которые все пропустили последний матч из-за проблем с травмами.

Возможный стартовый состав грозненского ахмата:

Гудиев. Уцев, Листов, Низик, Быстров; Тимофеев, Коновалов; Полярос, Уткин, Харин; Конате

Возможный состав Спартака Москва:

Максименко. Каверри, Гигот, Гекия; Моисей, Литвинов, Бакаев, Умяров, Айртон; Промес, Соболев

Мы говорим: Ахмед Грозный 0: 2 Спартак Москва

«Спартаку» поможет победа над «Наполи» в середине недели, поэтому мы рассчитываем на победу здесь, несмотря на проблемы с травмами.