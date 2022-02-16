Превью: Русский государственный балет в Сибири представит «Золушку» и «Лебединое озеро» в Питерборо

При поддержке Государственного оркестра балета России он будет в центре внимания 22-23 марта 2022 года.

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Золушка Его покажут во вторник, 22 марта, в 19:30.

Будет два шоу для Лебединое озеро Среда, 23 марта, включая утреннюю вечеринку в 14:30 и вечернее шоу в 19:30..

ЗолушкаВолшебная современная классика, которая порадует всю семью.

Это любимое в мире лохмотье богатого воображения, где сбываются мечты — в этой постановке волшебно сочетаются прокофьевские яркие тона, колоритная хореография и красочные костюмы.

Пока ее сумасшедшая/плохая мачеха и ее невоспитанные дочери готовятся к Королевскому балу, грациозная Золушка может только мечтать о танцах с разбитым принцем.

Позже тем же вечером ее лохмотья превратились в блестящее платье и волшебным образом переместились на бал. С того самого момента, когда принц был поражен, пробила полночь и одна хрустальная туфелька была потеряна позже, теперь он должен отправиться в путешествие, чтобы найти свою потерянную любовь….

Лебединое озероСчитается величайшим романтическим балетом, воплощенным в жизнь запоминающейся и незабываемой музыкой Чайковского.

От удивительного великолепия дворцового зала до залитого лунным светом озера, где лебеди скользят в идеальном строю, в этой захватывающей истории трагического романа есть все. От Одиллии, соблазнительницы в черной пачке, соблазняющей принца, вращаясь с захватывающей точностью, до ошеломляющей чистоты королевы лебедей, Одетты, порхающей с эмоциональной силой, двойная роль Одетты/Одиллии является одной из самых артистичных балетных сцен. проблемы.

Критики охарактеризовали постановку как «победную».

Русский государственный балет Сибири

Государственная Русская Балетная Компания, основанная в Сибири в 1981 году, быстро зарекомендовала себя как одна из ведущих российских балетных трупп и завоевала международную репутацию благодаря постановкам высочайшего качества и необычайной глубины.

Солисты и кордебалет просто фантастические, и они не перестают радовать зрителей своими невероятными физическими данными и ослепительными костюмами.

Музыкальный руководитель и художественный руководитель Анатолий Чебурной, художественный руководитель Сергей Бобров.

Сергей сказал: «Всегда приятно знакомить британскую публику с уникальными традициями русского балета. Гастроли по Великобритании с полным составом высококвалифицированных танцоров и музыкантов всегда волнительны, для меня это так особенно — иметь силу Симфония вдыхает жизнь в хореографию на сцене.

«Золушку» покажут во вторник, 22 марта.