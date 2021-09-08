Превью Fall Arts 2021: Театр

Бродвей в Ричмонде Он возвращается в театр Altria 26 октября с премьерой «Анастасии» в Ричмонде. Мюзикл, известный своими роскошными костюмами, яркими сценами и захватывающим сюжетом, представляет собой развлечение, которого многие из нас упускают в течение длительного периода мрачных стадий эпидемии.

«Анастасия» переносит массы в закат правления царя Николая II в России, что привело к русской революции и казни Николая с женой и пятью детьми большевиками 17 июля 1918 года.

Вскоре после убийства Романовых появились слухи, что младший член семьи Анастасия и ее младший брат Алексей могли выжить. Считалось, что они носили украшения, вшитые в подкладки одежды, которые защищали их от выстрелов. «Анастасия» рассказывает историю Ани, которая понимает, что она сбежавшая принцесса, и едет в Париж, чтобы увидеть свою бабушку и узнать ее прошлое.

Премьера мюзикла состоялась в 2016 году, и он основан на одноименном фильме Fox Animation Studios 1997 года. Он принадлежит к серии историй о предполагаемом выживании девушки и возвращении короны, в которую входит фильм 1928 года «Из одежды делает женщину»; Из фильма «Анастасия» 1956 года с Ингрид Бергман и Юла Бреннера в главных ролях и сериала 1986 года «Анастасия: Тайна Анны».

Бродвейское шоу, как и предшествовавшие ему постановки, связано с Вирджинией. История Анны Андерсон была вдохновлена ​​историей Анны Андерсон, которая жила в Шарлоттсвилле с 1968 года до своей смерти в 1984 году.

Андерсон получила признание в 1920 году, когда ее отправили в психиатрическую больницу после попытки спрыгнуть с моста в Берлине. По сообщениям, пока она была там, другая заключенная заметила, что она похожа на Анастасию. Слух о том, что она избежала казни и сбежала в Германию, привлек внимание общественности. Хотя многие отказывались верить, что Андерсон – это Анастасия, другие обнимали ее и утверждали, что она знала подробности жизни Романова, которые иначе она не узнала бы.

В 1968 году Андерсон был доставлен в Шарлоттсвилль Глебом Боткиным, товарищем детства детей Романовых и сыном семейного врача Евгения Боткина, убитого на стороне императорской семьи.

В Шарлоттсвилле Андерсон женился на доценте по имени Джек Манахан, который, по словам Джорджа Монро, профессора истории России в Университете Содружества Вирджинии, начал представляться зятем царя Николая II. Монро говорит, что отношения между Манаханом и Андерсоном были браком по расчету, и что он хотел потребовать корону Андерсона, возможно, для своей финансовой выгоды.

«Андерсон шесть или семь раз судили в судах Германии и других стран, чтобы задокументировать ее утверждения», – говорит Монро. «Я каждый раз проигрывал».

В начале 1990-х анализы ДНК доказали, что Анастасия умерла в ночь убийств, а Андерсон не был Романовым. Однако некоторые люди отвергли это свидетельство.

«Хотя утверждение Андерсона было опровергнуто, относительно большой процент людей все еще считает, что это была Анастасия», – говорит Монро.

Возможно, эта вера мотивирована чувством надежды, что кто-то сможет пережить такую ​​кошмарную трагедию, что люди могут быть стойкими перед лицом стольких разрушений.

Темы воскрешения и стойкости – хотя и основаны на легендах – делают «Анастасию» своевременным шоу общества, столкнувшегося с эпидемией. «Анастасия» работает до 31 октября.

гениальная идея

В Центре искусств и образования им. Беркинсона в Честере другое шоу посвящено темам надежды и устойчивости, на этот раз с захватывающим представлением одной женщины.

Интимный театральный опыт с участием публики »,Все отличноВ нем рассказывается история молодой женщины, пытающейся передать своей суицидной матери множество «чудесных вещей», которые делают жизнь стоящей жизни. Она будет представлена ​​с 17 сентября по 3 октября под руководством Джули Фулчер Дэвис, художественного руководителя местного театра. компания, Illuminate Stage.

«Шоу было в моем списке багажа с тех пор, как я прочитал его много лет назад», – говорит Фулчер-Дэвис. «Пока я планировал этот сезон, он продолжает возвращаться ко мне».

Что больше всего заинтриговало Фулчера-Дэвиса в “Все отлично”, так это то, как в сериале говорится о психическом здоровье. По ее словам, вместо того, чтобы выдвигать шаблонные идеи о депрессии, главная героиня, которую играет местная актриса Одра Ханкер, подходит к психическому здоровью честно и открыто. По словам Фулчера Дэвиса, из-за своей уязвимости она побуждает зрителей «сопереживать другим и соединяться с нашей человечностью».

играть с мячами

9 / 11-10 / 23

Театр Swift Creek Mill представляет музыкальную комедию о современных отношениях «Я люблю тебя, ты идеален, теперь изменись». 44 – 49 долларов. swiftcreekmill.com

9 / 17-10 / 3

Театр Хенрико представляет комедию «Скамейка на солнце» о друзьях, которые сговорились не допустить продажи своего дома престарелых. 8-10 долларов США. Центр культурных искусств в Глен Аллен. Artsglenallen.com

9 / 23-10 / 30

«Война в пьесах» – это одноактный фестиваль с четырьмя новыми пьесами, написанными ветеранами войны о моментах жизни и смерти. 30 – 35 долларов. Театр пожарной части. firehousetheatre.org

9 / 23-10 / 3

Театральная труппа Cadence представляет Little Mouth Sounds – историю о незнакомцах, оказавшихся в медитации во время уединения в лесу. Джим Театр. cadencetheatre.org

15-10-11 / 7

Репертуар Вирджинии “Pipeline” в исполнении Доминика Морезо рассказывает об учителе, который пережил трудный инцидент в школе-интернате ее сына. va-rep.org

14-11 / 15

Центр культурного искусства в Глен Аллен представляет «Все вместе!» С бродвейскими песнями в исполнении участников театральной труппы Хенрико. 10 баксов. Artsglenallen.com