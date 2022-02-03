Превью Gran Turismo 7: возвращение к обширным и извилистым корням коллекционирования автомобилей

Если Sony и Polyphony Digital уложатся в текущий срок, последняя версия 25-летнего большое путешествие Франшиза должна начаться 4 марта. Гранд Туринг 7 будет первым ГТ Игра для консоли PS5 (есть порт PS4 для тех из нас, кто не может получить аппаратное обеспечение последнего поколения). В игре появится множество новых функций, и многие старые вернутся.

ранее в тот же день, Sony выпустила получасовое видео о рабочем состоянии GT7А в начале этой недели компания показала Ars о новой игре. Читайте дальше, чтобы узнать, что мы знаем — и, самое главное, что мы все еще ждем, чтобы узнать до запуска игры.

когда Гран Туризмо: Спорт Он дебютировал в 2017 году, оставив без внимания многих фанатиков. ГТ Желающие поклонники. Это исправило некоторые давние проблемы с франшизой, особенно в том, как она имитировала шины. Но виды спорта Он был почти полностью сосредоточен на киберспорте и онлайн-мультиплеере. Некоторым фанатам, выросшим на предыдущих играх, которые представляли собой гигантские песочницы, полные автомобилей, это казалось предательством.

Если я опишу тебя, взбодрись, потому что GT7 Звучит как возвращение к экспансивности (хотя иногда и хрустит) ГТ Вселенная, в которую вы, вероятно, влюбились в конце 90-х.

Но GT7 Не только для седой бороды. Ведущий дизайнер игры и президент Polyphony Digital Хонсю Казунори Ямаути говорит, что с 1997 года общество сильно изменилось. GT7 Поймите этот социальный сдвиг. Вместо этого его цель — «возбуждать людей очарованием автомобилей».

Я думал о GT7 В качестве симулятора автомобильной жизни, говорит Ямаути, — жизнь-песочница с автомобилями, без четкого финала и с большим количеством миль для игроков. Как всегда, вы начинаете игру с небольшим количеством кредитов и участвуете в гонках, чтобы заработать больше, выигрывая по пути автомобильные призы.

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Давайте начнем с, GT7 Он будет поставляться с 400 автомобилями, которые вы найдете разделенными между Brand Central (для новых автомобилей с 2001 года по сегодняшний день), подержанными автомобилями (которые не требуют пояснений) и Legendary Car Dealership (где вы найдете известные автомобили, которые выиграли не быть дешевым). И да, автомойка и замена масла снова на своих местах.

Кастомизация автомобилей возвращается. Сони

Это включает в себя обвесы, такие как широкий кузов BMW E9. Сони

список синтеза. Сони

Набор деталей для тюнинга. Сони

Возвращение кастомизации и тюнинга, несомненно, многие будут приветствовать. Существуют сотни нестандартных деталей, которые вы можете добавить к транспортному средству; Некоторые добавляют производительности, в то время как другие носят более косметический характер, например, новые плоскости законцовок крыльев или тормозные суппорты другого цвета. У каждого автомобиля есть расширенное меню настройки, а функция «измерения» имитирует эффект ваших настроек в реальном времени — то, что Ямаути сравнивает с мини-игрой.

Что будет непросто, так это поделиться своими настройками с другими игроками. По словам Ямаути, несмотря на требование всегда быть в сети — что необходимо для предотвращения мошенничества со своими сохраненными играми — единственный способ поделиться настройками — это сделать снимок экрана и поделиться этой фотографией. (Нам сказали, что причина была в том, что игроки могли устанавливать на машину разные детали, а облегчить обмен было очень сложно.)

Также будет 34 различных локации гоночных трасс с 90 различными схемами трасс — вы найдете все эти локации на трассах по всему миру. Несмотря на название, это смесь реальных и вымышленных троп, в том числе возвращение любимой Испытательной горы. У каждой дорожки также есть собственное руководство, как и в ГТ: спорт.