Преданная украинская балетная труппа оживает в Гааге

«Моя душа действительно истекает кровью из-за дома, из-за всего», — сказала в недавнем телефонном интервью Ксения Новикова, танцовщица из Киева, которая сейчас живет и работает в Гааге. «Но теперь мы здесь как бы выросли — у нас есть работа и гастроли, а у наших детей вполне нормальная жизнь».
Прошел почти год с тех пор, как Россия вторглась в Украину; С тех пор было убито более 7000 мирных жителей, и Миллионы перемещенных лиц Или, как Новикова и ее семья, ее отправили в ссылку. В первое утро вторжения Новикову встряхнуло с постели от оглушительного звука: возле ее дома на окраине Киева разбился военный самолет.
«Моя прежняя жизнь оборвалась в тот момент», — сказала она мне прошлым летом в Гааге, красивом и опрятном городе недалеко от побережья. Далее он рассказал о жизни танцоров. в Объединенном украинском балете, специальной группе танцоров-беженцев со всей страны.
в Компания Он начал формироваться в марте прошлого года благодаря усилиям голландского танцора Эгона де Йонга и гастролировал по Нидерландам, посетив Лондон, Австралию и Сингапур. На этой неделе начиная со среды Он дебютирует в США в Кеннеди-центре в Вашингтоне. В пьесе Алексея Ратманского по классической «Жизели» 19 века.
Елизавета Хугедес, одна из трех танцовщиц, сыгравших главную роль, сказала, что ей очень интересно узнать об американской культуре. «Я бы хотела, конечно, поставить украинский балет для американской публики», — сказала она. «И напомнил им с помощью украинского балетного искусства о страшной войне, которая идет уже почти год».
Накануне их поездки в Америку я связался с Ратманским и некоторыми танцорами, с которыми познакомился прошлым летом, чтобы поговорить о том, как изменилась их жизнь за те месяцы, что я их видел.
Ратманский, который имеет смешанное русско-украинское происхождение и вырос в Киеве, работает с труппой в Гааге и за ее пределами с июня в качестве хореографа и советника де Йонг, с которой он работал, когда она была звездой театра. Голландский национальный балет.
Это был мощный опыт для Ратманского, который живет в Нью-Йорке и недавно стал публичной компанией. стать постоянным хореографом New York City Ballet. В недавнем интервью он сказал, что работа с украинскими танцорами является частью того, что он считает миссией «доказать, что украинцы борются во всех сферах, включая культурную».
О танцорах он сказал: «Я поддерживаю их всем сердцем». «Я просто чувствую, что мне нужно это сделать».
Версия Ратманского истории о привидениях «Жизель» одновременно знакома и незнакома, с удивительными нюансами, которые он почерпнул из архивных источников, и, что самое поразительное, это обнадеживающий конец, а не обычная мрачная история.
Помимо «Жизели», он дал компании разрешение на постановку Его последний танец для Тихоокеанского северо-западного балета «Элегия военного времени». Послушайте музыку современного украинского композитора Валентина Сильвестрова, вынужденного бежать из Украины из-за войны, и украинскую народную музыку. Труппа исполнит его в марте в рамках программы из трех актов, которая также включает балеты Джерри Киллиана и дуэта Пола Лайтфута и Сола Лайона, которые репетируют с труппой.
Для многих из этих танцоров это первое знакомство с сотрудничеством с всемирно признанными современными хореографами, и этот опыт, по словам Гогидзе, поможет обогатить украинскую балетную культуру, когда они вернутся домой. «Когда я услышал, что смогу работать с Алексеем Ратманским, я сказал: «Конечно, я хочу быть частью этого. Это сделало меня лучшим танцором. Я хочу привнести что-то новое в украинский балет из Европы».
Гогидзе, который присоединился к труппе в июне, планирует вернуться в Киев и в свою материнскую труппу, Национальный балет Украины, где Ратманский также начал свою танцевальную карьеру, после гастролей в Вашингтоне.
Национальный балет снова активен, хотя выступления часто прерываются сиренами, отправляющими посетителей и артистов в подземные бомбоубежища. Конечно, это непросто, но это домашний кинотеатр, и работы у них сейчас много.
«Я очень горжусь людьми, которые сейчас там работают», — сказала Вероника Ракитина, бывшая танцовщица Национальной труппы. «Люди действительно хотят смотреть балет, даже если есть триггеры. Для них это как маленький свет во тьме».
Некоторые, как Гогидзе, вернулись или планируют вернуться в ближайшее время; Другие, например танцор Станислав Ольшанский, нашли работу в другом месте. В ноябре Ольшанский присоединился к Miami City Ballet, дебютировав в балете Баланчина «Щелкунчик». на меня ИнстаграмОн со страстью публикует как войну, так и свою новую жизнь в Майами.
Но большинство из них, как, например, Ракитина и ее бойфренд Владислав Детюченко, танцор Киевского модерн-балета, предпочли остаться, по крайней мере, на время. Я приехал в апреле с котом пары, Бостоном. Детюченко приехал спустя несколько месяцев, получив специальное разрешение Министерства культуры Украины на выезд из страны для популяризации украинской культуры за рубежом. (Мужчины боеспособного возраста, как правило, не имеют права выезжать за границу.)
Пара вместе с другими танцорами поселилась в бывшей консерватории в Гааге. Дом компании С момента своего основания консерватория служила пансионом, кухней, прачечной и репетиционной комнатой. В нем есть все самое необходимое, но мало удобств. Большинство спальных зон, вырезанных из предыдущих классных комнат, являются общими, как и ванные комнаты. Полы цементные, подаренная мебель изношена. «Если вы здесь всего на несколько дней, это нормально, но долго тяжело», — сказал Гугедзе.
Здание консерватории должно было быть снесено, прежде чем его можно было бы повторно использовать в качестве дома для танцоров. По мере приближения даты сноса компания переедет на новое место, в бывший реабилитационный центр в районе Кийкдуин, недалеко от моря.
Уроженка Одессы Кристин Шевченко, солистка Американского театра балета, которая также будет танцевать Жизель в Вашингтоне, в прошлом году провела некоторое время в консерватории. Она сказала: «Это было немного ошеломляюще, но в то же время, как только я начала репетировать, я почувствовала себя как дома. У меня было такое чувство счастья, потому что я была там с этими людьми из моей страны, которые такие же, как я, стоит с ними».
Потом были дети. Несколько танцоров прибыли в Гаагу с детьми, которые играли в залах, пока их родители репетировали. Матвей, тогда семилетний, сын Владимира Ткаченко, который несколько раз в неделю давал уроки в компании, казалось, был везде сразу, в том числе и на репетициях, и на сцене с танцорами.
Сейчас Матвей и другие дети ходят в школу в Гааге. «Он ходит в школу, а потом после школы мы играем в футбол, делаем уроки и проводим время вместе», — рассказала Ткаченко. «Я думаю, что он счастлив».
Как и другие, Ткаченко выразил благодарность за то, что он и его сын в безопасности, тепло приняты жителями Гааги и что он работает. Как и все они, он беспокоится о своих родственниках и друзьях на родине, в том числе о своих родителях, чей дом был разрушен ракетой в прошлом году, но отказываются уезжать.
На вопрос о своих надеждах Ткаченко ответил: «Я не думаю о завтрашнем дне. Я думаю о сегодняшнем».
Шоу и гастроли, например шоу в Вашингтоне, Придание смысла ежедневным ритуалам танцевальной жизни. «Мир не должен привыкать к этой войне», — сказала Новикова. «Мы должны напомнить всем во всем мире, что мы миролюбивая нация, что у нас есть собственная культура и мы заслуживаем права на существование. Никто не заслуживает того, чтобы за это быть убитым».
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