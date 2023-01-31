Преданная украинская балетная труппа оживает в Гааге

«Моя душа действительно истекает кровью из-за дома, из-за всего», — сказала в недавнем телефонном интервью Ксения Новикова, танцовщица из Киева, которая сейчас живет и работает в Гааге. «Но теперь мы здесь как бы выросли — у нас есть работа и гастроли, а у наших детей вполне нормальная жизнь».

Прошел почти год с тех пор, как Россия вторглась в Украину; С тех пор было убито более 7000 мирных жителей, и Миллионы перемещенных лиц Или, как Новикова и ее семья, ее отправили в ссылку. В первое утро вторжения Новикову встряхнуло с постели от оглушительного звука: возле ее дома на окраине Киева разбился военный самолет.

«Моя прежняя жизнь оборвалась в тот момент», — сказала она мне прошлым летом в Гааге, красивом и опрятном городе недалеко от побережья. Далее он рассказал о жизни танцоров. в Объединенном украинском балете, специальной группе танцоров-беженцев со всей страны.

в Компания Он начал формироваться в марте прошлого года благодаря усилиям голландского танцора Эгона де Йонга и гастролировал по Нидерландам, посетив Лондон, Австралию и Сингапур. На этой неделе начиная со среды Он дебютирует в США в Кеннеди-центре в Вашингтоне. В пьесе Алексея Ратманского по классической «Жизели» 19 века.