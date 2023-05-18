предатель по соседству? Страх преследует Херсон после окончания российской оккупации

Россия оккупировала Херсон более восьми месяцев

Подозрения усилились еще долго после того, как русские покинули город.

Некоторых жителей обвинили в коллаборационизме во время оккупации

Украина возбудила тысячи уголовных дел против подозреваемых

ХЕРСОН, Украина, 18 мая. (Рейтер) — Валентина Харрас говорит, что она не предательница.

Однако стены ее сада в украинском городе Херсон покрыты граффити, в которых она упоминается как российская коллаборационистка. Красным написано «Рашид» — украинская смесь русского фашизма. Обвинительная «Z» — символы поддержки военной машины Москвы — раскрашена обильно.

Страх и подозрения бродят по улицам Херсона, южного порта, который российские войска оккупировали более восьми месяцев, прежде чем украинские силы вытеснили его в ноябре. Сейчас город является эпицентром безжалостной российской бомбардировки.

После шести месяцев оккупации соседи не доверяют соседям. Предатели могут быть где угодно.

Харрас, районный администратор, сказал, что четверо украинских военнослужащих постучали в ее дверь 26 ноября, через несколько дней после ухода российских войск, и обвинили ее в сотрудничестве, преступлении, наказуемом максимальным сроком тюремного заключения от 10 до 15 лет. Она добавила, что в ее доме провели обыск, конфисковали телефон и компьютер, сославшись на жалобы соседей на то, что она призывала жителей обращаться к оккупантам и брать российские паспорта.

После этого 74-летняя женщина была допрошена полицией, хотя ее не арестовывали и не обвиняли в совершении какого-либо преступления. Она отрицает все выдвинутые против нее обвинения и говорит, что не понимает, почему ее назвали коллаборационисткой, добавив, что была счастлива, когда русских выгнали.

«Честно говоря, я не знаю», — сказала она, всхлипывая возле своего дома. «Они ничего не нашли».

Соседка Ирина Нешевилова дала другую версию.

«Она открыто поддерживала русских и говорила всем, что Россия прекрасна, что ей было ужасно под властью Украины. Это не было тихим признанием», — сказала Нешвилова.

«Люди ожидали, что ее переведут немедленно. Мы месяцами писали против нее обвинения. Но этого не произошло, и люди были шокированы».

Полиция местного участка, где, по их словам, их допрашивали, отказалась комментировать этот случай. Украинские военные не сразу ответили на запрос о комментарии.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить версию событий Хараса или Нечивиловой.

Обвинения в коллаборационизме стали частью повседневной жизни по всей Украине, поскольку российские войска были изгнаны с участков территории, которые они когда-то оккупировали.

По словам киевского военного аналитика Александра Мусиенко, Россия потеряла более 40% территории, которую она захватила после начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года, оставив под своим контролем почти пятую часть страны, включая Крым.

По данным на сайте генпрокурора, по стране зарегистрировано более 5300 случаев сотрудничества. Неясно, на какой стадии находятся дела, а прокуратура не сразу ответила на запрос о комментарии.

Shell daily из России

Напряженность в Херсоне усилилась из-за почти ежедневных обстрелов российских войск, дислоцированных по другую сторону Днепра. Некоторые семьи разделены, так как их члены живут по разные стороны реки.

В один особенно сильный день бомбардировки в начале мая в городе погибло не менее 23 человек; Многие окна до сих пор заколочены, а здания частично разрушены.

Когда русские захватили Херсон, они провели референдум о том, должны ли город и его район стать частью России, который, по словам Москвы, получил решительную внутреннюю поддержку, хотя Киев и страны Запада отвергли голосование как фиктивное.

На снимке обществ, охваченных недоверием, агентство Reuters поговорило с пятью жителями, которые заявили, что подозревают своих знакомых или должностных лиц в сотрудничестве с российскими оккупантами.

С момента захвата города в суды направлено 152 уголовных дела о коллаборационизме, сообщил первый заместитель прокурора Херсонской области Сергей Калмыков. Он добавил, что оно принадлежало 162 людям, в том числе местным депутатам, полицейским, врачам, бизнесменам и жителям.

Калмыков сообщил агентству Рейтер, что к настоящему времени были осуждены 14 человек, которые были одними из первых, кто предстал перед судом, в том числе те, кто призывал других голосовать на референдуме.

По словам местных властей, в Херсоне, как и в некоторых других частях страны, из-за конфликта не работают суды, что замедляет процесс привлечения людей к суду, поскольку слушания должны проводиться в другом месте.

Случаи, наблюдаемые до сих пор, могут быть верхушкой айсберга.

Представитель Службы безопасности СБУ Херсонской области сообщил, что выявлено 1147 человек, причастных к организации и проведению референдума, не уточнив деталей этих дел.

Предатель или выживший?

Если обещанная украинская контратака отбросит русских назад, скорее всего, больше сел, поселков и городов поддастся тому, что сегодня происходит в Херсоне.

Случаи сотрудничества могут относиться к трудному выбору, который приходится делать людям, пытаясь выжить в условиях оккупации.

Например, некоторые фермеры могут столкнуться с судебным преследованием за то, что они зарегистрировали свои фермы в соответствии с российскими правилами под оккупацией только для того, чтобы сохранить свой бизнес, по данным лоббистской группы Аграрного совета Украины.

Совет приводит случай одного владельца фермы, который оставил свою ферму в Запорожской области после оккупации области российскими войсками. Он оставил работу своим рабочим, которые должны были зарегистрироваться у русских и получить российские паспорта, и опасался, что они будут привлечены к ответственности после окончания оккупации.

Некоторые группы давления говорят, что законы, регулирующие сотрудничество, расплывчаты и должны быть изменены, чтобы отразить реалии людей, пытающихся продолжать зарабатывать на жизнь в условиях оккупации. Или, как сказал Всеукраинский аграрный совет, различать «кто предатель и кто работает, чтобы выжить».

(Репортаж Элизабет Пайпер) Дополнительные репортажи Елены Гармаш, Павла Политюка, Тома Палмфорта, Дэна Беличука, Виктории Лечины и Стефании Берн; Под редакцией Майка Коллетт-Уайта и Правина Чар

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