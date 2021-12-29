Предварительные данные показали, что уровень инфляции в России в 2021 году ускорится до 8,39%.

МОСКВА (Рейтер). По предварительным данным службы статистики Росстата в среду, потребительская инфляция в России ускорилась до 8,39% в 2021 году, несмотря на семикратное повышение процентных ставок центральным банком по сравнению с 4,91% в 2020 году.

Инфляция, которая приблизилась к самому высокому уровню с начала 2016 года, стала острой проблемой для России, снизив уровень жизни и побудив президента Владимира Путина призвать к превентивным мерам.

Рост индекса потребительских цен в 2021 году превзошел ожидания аналитиков по результатам опроса Reuters, проведенного в конце декабря, на 8,2%.

Центральный банк, который нацелен на инфляцию на уровне 4%, был вынужден пересмотреть свои прогнозы инфляции в сторону повышения в течение года, но он продолжал утверждать, что темпы годового роста потребительских цен приблизятся к целевому показателю, установленному в 2022 году.

Ожидается, что банк снова повысит процентные ставки с 8,5% в первом квартале 2022 года, согласно ежемесячному опросу Reuters.

По данным Росстата, за неделю, закончившуюся 27 декабря, индекс потребительских цен вырос на 0,26%.

Росстат сообщил, что опубликует окончательные значения инфляции 12 января.

Росстат привел следующие данные:

ИПЦ России 21 декабря * 21 ноября 20 декабря

Месяц / изменение месяца +0,82 +0,96 +0,83

— Еда +1,36 +1,27 +1,53

— Непродовольственные товары +0,64 +0,72 +0,40

— Услуги +0,26 +0,81 +0,42

Изменение в процентах за год +8,39 +8,40 +4,91

* Необработанные данные

(Отчетность Андре Остроч; редактирование Гарета Джонса)