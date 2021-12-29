Предварительные данные показали, что уровень инфляции в России в 2021 году ускорится до 8,39%.

МОСКВА (Рейтер). По предварительным данным службы статистики Росстата в среду, потребительская инфляция в России ускорилась до 8,39% в 2021 году, несмотря на семикратное повышение процентных ставок центральным банком по сравнению с 4,91% в 2020 году.
Инфляция, которая приблизилась к самому высокому уровню с начала 2016 года, стала острой проблемой для России, снизив уровень жизни и побудив президента Владимира Путина призвать к превентивным мерам.
Рост индекса потребительских цен в 2021 году превзошел ожидания аналитиков по результатам опроса Reuters, проведенного в конце декабря, на 8,2%.
Центральный банк, который нацелен на инфляцию на уровне 4%, был вынужден пересмотреть свои прогнозы инфляции в сторону повышения в течение года, но он продолжал утверждать, что темпы годового роста потребительских цен приблизятся к целевому показателю, установленному в 2022 году.
Ожидается, что банк снова повысит процентные ставки с 8,5% в первом квартале 2022 года, согласно ежемесячному опросу Reuters.
По данным Росстата, за неделю, закончившуюся 27 декабря, индекс потребительских цен вырос на 0,26%.
Росстат сообщил, что опубликует окончательные значения инфляции 12 января.
Росстат привел следующие данные:
ИПЦ России 21 декабря * 21 ноября 20 декабря
Месяц / изменение месяца +0,82 +0,96 +0,83
— Еда +1,36 +1,27 +1,53
— Непродовольственные товары +0,64 +0,72 +0,40
— Услуги +0,26 +0,81 +0,42
Изменение в процентах за год +8,39 +8,40 +4,91
* Необработанные данные
(Отчетность Андре Остроч; редактирование Гарета Джонса)
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