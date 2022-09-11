Предварительные заказы на iPhone 14 отложены — вот последние сроки доставки

Обновление от 11 сентября: Дата доставки iPhone 14 Pro Max снизилась до 18-25 октября, и мы обновили таблицу ниже. iPhone 14 Pro — с 11 по 18 октября.
Похоже на файл Предварительные заказы на iPhone 14 Я столкнулся с камнем преткновения в сообщениях о том, что Apple Store выдает ошибки, когда люди пытаются получить айфон 14 Домен. Более того, время ожидания новых телефонов Apple сократилось с сентября на октябрь.
Появилась серия твитов, указывающих на то, что людям трудно получать заказы на такие устройства, как iPhone 14 и айфон 14 про Обрабатывается Apple Store даже после примерно 45 минут попыток. Говорят, что ошибки влияют на все, от базовых предварительных заказов до вариантов обмена. В некоторых случаях онлайн-магазин Apple Store предлагает переадресацию с сообщениями «Страница не найдена».
#tmobiletmobileTMobileHelp Каждый год предварительные заказы на iPhone вызывают хаос. Этот год не стал исключением! Это может быть худший год — по-прежнему невозможно заказать 45 минут по предварительному заказу.9 сентября 2022 г.
Для некоторых это стало неприятным сюрпризом, так как они получают несколько заказов, тогда как очевидно неудачные запросы заканчиваются. А те, у кого есть выполненные заказы, увидели, что их оценки доставки снизились по сравнению с датой запуска Apple 16 сентября для iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. (Предполагается, что iPhone 14 Plus появится не раньше 7 октября.)
В текущей ситуации кажется, что каждый iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max теперь находится с опозданием до октября, а это означает, что любые обработанные предварительные заказы будут видеть телефоны, отправленные покупателям после фактической даты продажи iPhone 14. . Диапазон.
iPhone 14 задерживается в США
|Модель
|Ожидаемая дата прибытия
|айфон 14
|16 сентября (дата выхода)
|айфон 14 плюс
|7 октября
|айфон 14 про
|11 октября по 18 октября
|Айфон 14 Про Макс
|18 октября по 25 октября
Однако, только что предварительно заказав iPhone 14 для себя в Apple Store в Великобритании, но не полностью купив телефон, я получил дату доставки в пятницу, 26 сентября. Так что в Британии похоже, что заказы на стандартный iPhone 14 в порядке.
Но возьмите iPhone 14 Pro в цвете Space Black, и дела обстоят не очень хорошо, доставка ожидается с 11 по 18 октября.
Должны ли все это остановить предварительный заказ? Ну нет, как в файле Практический обзор iPhone 14 Pro MaxКонтент-директор Марк Спунауэр впечатлен новым флагманским телефоном Apple.
Вам просто нужно быть готовым ждать — неплохо, так как мы предлагаем вам подождать, пока не будут опубликованы обзоры Тома по всему диапазону iPhone 14, прежде чем принимать какие-либо важные решения о покупке.
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