Предварительные заказы на iPhone 14 отложены — вот последние сроки доставки

Обновление от 11 сентября: Дата доставки iPhone 14 Pro Max снизилась до 18-25 октября, и мы обновили таблицу ниже. iPhone 14 Pro — с 11 по 18 октября.

Похоже на файл Предварительные заказы на iPhone 14 Я столкнулся с камнем преткновения в сообщениях о том, что Apple Store выдает ошибки, когда люди пытаются получить айфон 14 Домен. Более того, время ожидания новых телефонов Apple сократилось с сентября на октябрь.

Появилась серия твитов, указывающих на то, что людям трудно получать заказы на такие устройства, как iPhone 14 и айфон 14 про Обрабатывается Apple Store даже после примерно 45 минут попыток. Говорят, что ошибки влияют на все, от базовых предварительных заказов до вариантов обмена. В некоторых случаях онлайн-магазин Apple Store предлагает переадресацию с сообщениями «Страница не найдена».

#tmobiletmobileTMobileHelp Каждый год предварительные заказы на iPhone вызывают хаос. Этот год не стал исключением! Это может быть худший год — по-прежнему невозможно заказать 45 минут по предварительному заказу.9 сентября 2022 г. узнать больше

Для некоторых это стало неприятным сюрпризом, так как они получают несколько заказов, тогда как очевидно неудачные запросы заканчиваются. А те, у кого есть выполненные заказы, увидели, что их оценки доставки снизились по сравнению с датой запуска Apple 16 сентября для iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. (Предполагается, что iPhone 14 Plus появится не раньше 7 октября.)

В текущей ситуации кажется, что каждый iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max теперь находится с опозданием до октября, а это означает, что любые обработанные предварительные заказы будут видеть телефоны, отправленные покупателям после фактической даты продажи iPhone 14. . Диапазон.

iPhone 14 задерживается в США

Модель Ожидаемая дата прибытия айфон 14 16 сентября (дата выхода) айфон 14 плюс 7 октября айфон 14 про 11 октября по 18 октября Айфон 14 Про Макс 18 октября по 25 октября

Однако, только что предварительно заказав iPhone 14 для себя в Apple Store в Великобритании, но не полностью купив телефон, я получил дату доставки в пятницу, 26 сентября. Так что в Британии похоже, что заказы на стандартный iPhone 14 в порядке.

Но возьмите iPhone 14 Pro в цвете Space Black, и дела обстоят не очень хорошо, доставка ожидается с 11 по 18 октября.

Должны ли все это остановить предварительный заказ? Ну нет, как в файле Практический обзор iPhone 14 Pro MaxКонтент-директор Марк Спунауэр впечатлен новым флагманским телефоном Apple.

Вам просто нужно быть готовым ждать — неплохо, так как мы предлагаем вам подождать, пока не будут опубликованы обзоры Тома по всему диапазону iPhone 14, прежде чем принимать какие-либо важные решения о покупке.