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Предварительные заказы на iPhone 14 отложены — вот последние сроки доставки

11 сентября, 2022
Artem Sokolov

Обновление от 11 сентября: Дата доставки iPhone 14 Pro Max снизилась до 18-25 октября, и мы обновили таблицу ниже. iPhone 14 Pro — с 11 по 18 октября.

Похоже на файл Предварительные заказы на iPhone 14 Я столкнулся с камнем преткновения в сообщениях о том, что Apple Store выдает ошибки, когда люди пытаются получить айфон 14 Домен. Более того, время ожидания новых телефонов Apple сократилось с сентября на октябрь.

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