Предварительный просмотр конькобежного спорта: Голландское господство в опасности | Новости, Спорт, Работа

(AP) — Освободите место на подиуме для других стран, кроме Нидерландов, на овальном конькобежном спорте в Пекине.

Голландцы обычно доминируют в своем национальном виде спорта — четыре года назад они выиграли семь золотых и 16 медалей, — но на этот раз количество медалей распределилось более равномерно. Принимающий Китай, Япония, Канада, Олимпийский комитет России, Соединенные Штаты и даже Италия находятся в этом миксе.

Похоже, что бег на 1000 метров среди мужчин, скорее всего, принадлежит голландцам, а фавориты Томас Крол и действующий чемпион Кьелд Нуис борются за золото.

Но без иностранных фанатов, допущенных в залы, не будет аплодирующих и поющих голландских фанатов в оранжевых одеждах. То же самое можно сказать и о спортивной голландской группе Kleintje Pils, у которой есть традиция создавать атмосферу праздника на олимпийском овале.

В Японии есть претенденты на медали как среди мужчин, так и среди женщин, в том числе спринтеры Ватару Морисигэ и Тацуя Шинхама, а также действующая чемпионка среди женщин на 500 м Нао Кодаира и трехкратный призер Михо Такаги.

Бампинг, драфт и стратегия массового старта возвращаются после дебюта четыре года назад. До 24 фигуристов соревнуются по 16 кругов с добавлением промежуточных спринтов. Фигуристы из одних и тех же стран иногда работают вместе, чтобы сорвать соревнование.

Конькобежный спорт начинается в феврале. 5 место в беге на 3000 метров среди женщин на Ледовой ленте. Это единственная недавно построенная арена в Олимпийском парке, расположенная на бывших полях для стрельбы из лука и хоккея на траве, которые использовались во время игр 2008 года. Формально известный как Национальный овал конькобежного спорта, снаружи он состоит из 22 лентообразных световых нитей, обтекающих его. После игр он откроется для широкой публики.

ШАНСЫ США

С 2010 года самый успешный вид спорта зимних Олимпийских игр в США выиграл всего одну медаль. Но у американцев есть шанс завоевать несколько медалей в Пекине. Эрин Джексон является фаворитом в беге на 500 метров, а Бриттани Боу представляет собой аналогичную угрозу в беге на 1000 метров. Она также могла подняться на подиум в беге на 1500 метров. Ни одна американка не выиграла индивидуальную медаль с 2002 года. Среди мужчин Джоуи Мантиа является фаворитом на золотую медаль в беге на 1500 м, а его ветеранское присутствие делает США фаворитом в командной гонке преследования. Джексон, Боуи и Мантиа — бывшие фигуристы из Окалы, Флорида. Джексон поскользнулась на испытаниях в США и не смогла попасть в команду на 500, но Боу отказалась от своего олимпийского места в этом мероприятии, чтобы Джексон могла участвовать в своих вторых Олимпийских играх.

ОЩУЩЕНИЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Следите за Джорданом Столцем. Фигурист из Висконсина является самым молодым олимпийским конькобежцем в США, наряду с Эриком Хайденом и Эмери Леманом, которым также было 17 лет на их первых играх. Штольц выиграл 500 и 1000 на испытаниях, чтобы заработать себе место. Четырехкратный призер Олимпийских игр Шани Дэвис тренировал Штольца, когда ему было 14 лет. «Он дал мне много советов просто оставаться расслабленным и сосредоточиться на технике», — сказал Штольц. «Все, что я сделал неправильно, он сделал раньше».

ВСЕ ЕЩЕ КАТАЮТСЯ

В свои 49 лет Клаудия Пехштейн из Германии станет самой пожилой женщиной, принимавшей участие в зимних Олимпийских играх, и второй спортсменкой — и единственной женщиной — из восьми. Она квалифицировалась в масс-старте. В ее карьере девять олимпийских медалей и двухлетняя дисквалификация за допинг, с которой она продолжает бороться в суде. Пехштейн сравняется с японским прыгуном с трамплина Нориаки Касаи за участие в большинстве Игр.

ТАК ДОЛГО СВЕН

Свен Крамер из Нидерландов катается на коньках в своей пятой и последней игре. 35-летний спортсмен — девятикратный призер Олимпийских игр и действующий чемпион в беге на 5 км, единственный конькобежец-мужчина, выигравший одно и то же событие трижды.



