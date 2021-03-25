Предварительный просмотр: Мальта против России – прогнозы, новости команд, составы

Sports Mole рассматривает отборочные матчи чемпионата мира в среду – матч Европы между Мальтой и Россией, включая прогнозы, новости команд и потенциальные составы.

Россия Начни с них Чемпионат мира 2022 г. Отборочная кампания в среду вечером, когда они едут на национальный стадион Та Гали на матч. Мальта В группе H.

Хозяева ЧМ-2018, не забившие в последних шести международных матчах, надеются в третий раз подряд выйти в финал чемпионата мира.

Превью матча

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После успешной квалификации на чемпионат Европы 2020 года и финиша вторым в группе А после лидера Бельгии кампания Лиги наций УЕФА провалилась, несмотря на победу в первых двух матчах.

Две ничьи и два поражения в последних четырех матчах, включая победу со счетом 5: 0 над Сербией, Венгрия выскочила на вершину лиги B3.

Теперь нажмите на администратора Станислав Черчесов Чтобы изменить их судьбу во время отборочных матчей чемпионата мира, матч в среду против молодой Мальты кажется идеальным способом начать свой путь в Катар.

Удивительно, но если бы Россия прошла отбор на чемпионат мира 2022 года, она не могла бы использовать свое имя, флаг или гимн из-за постановления Спортивного арбитражного суда (CAS) в декабре, который также сократил четыре оригинала. игроков. Общий запрет на допинг-преступления сроком на два года. Россия будет включена в турнир как «нейтральная команда», но слово «Россия» может быть на их одежде, если слова «нейтральный спортсмен» или «нейтральная команда» одинаково важны.

Им разрешено соревноваться самостоятельно на чемпионате Европы 2020 года и во время квалификационных соревнований чемпионата мира, поскольку эти соревнования не определены CAS в качестве основных.

Чурцов надеется, что улучшенная игра его игроков на поле отвлечет внимание от спорных вопросов, и в среду вечером ожидается сильный старт и победа.

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Мальта никогда не выходила в финал каких-либо крупных международных соревнований, несмотря на то, что с момента присоединения к ФИФА в 1959 году она принимала участие в квалификационных этапах каждого чемпионата мира и Европы, и снова нет никаких надежд на то, что они вырвутся на вершину. Двое из группы H.

Рэй ВаруджаНо команда добилась большего успеха во время своей кампании в Лиге наций УЕФА, выиграв две, в трех из шести матчей первого этапа и заняв второе место после Фарерских островов. Фактически, до 2020 года Мальта была непревзойденным домашним рекордом, забив при этом 10 голов.

Этот раунд, хотя и против наций аналогичного уровня, придаст им уверенности перед отборочными, особенно против российской команды, которая не выиграла ни один из последних шести международных матчей.

В среду миссия должна оставаться сложной, и в ней, скорее всего, выиграют гости, но Варуджа надеется, что его игроки смогут хорошо зарекомендовать себя и сохранить позитивную атмосферу до конца сезона.

Мальтийская модель (все соревнования):

Форма Россия (все соревнования):

Новости команды

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Не ожидается, что тренер Мальты Рэй Варуджа внесет много изменений в стартовый состав до встречи с Россией.

Сердце защиты Зак Мускат Может заменить Курт Шоу В защите и преимущество бок о бок Стив Борг И Андре Агиос, Который до своего сотого международного дебюта сыграл всего три игры за сборную.

Нападающий округа Ньюпорт Люк Гамбин Он был настроен остаться на стороне с Юрген Дегабриэль, Он играет за одинокого нападающего Люк Монтебелло.

За Россию, полузащитник московского “Спартака” Роман Зобнин Его исключили из-за повреждения мышц, полученного во время матча Российской Премьер-лиги в прошлый четверг.

С вратарём бразильского происхождения Уильям Они не были выбраны в церкви св. Андрей Лаунёв или же Антон Шонен Он будет бороться за майку номер один, и ожидается, что Шонен получит кивок.

нападающий Артем Дзюба, Который одержал три из последних пяти побед России в соревнованиях вдали от дома, собирается выйти на передний план раньше. Антон Заболотный.

Возможный стартовый состав на Мальте:

Бонелло. Агуис, З. Маскат, Борг; Мбонг, Гийом, Тома, Каминзол; Гамбин, Дегабриэль; Монтебелло

Потенциальный стартовый состав России:

Shounen. Фернандес, Симеонов, Кудряшов, Жирков; Оздоев, Косьев; Ионов, Головин, Миранщук; Дзюба

Мы говорим: Мальта – Россия 0: 3.

Мальта выиграла всего пять соревновательных матчей в этом столетии, очевидно, что решающий исход решающего конфликта предрешен, но хозяева постараются превратить его в разочаровывающий вечер для России в среду.

Однако у посетителей не должно возникнуть проблем с обеспечением комфортной победы и первой выездной поездкой с сентября 2020 года.