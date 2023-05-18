Предварительный просмотр На саммите G7 в Японии большие слоны — Китай и Россия

ВАШИНГТОН/ПАРИЖ, 17 мая (Рейтер) — Китай и Россия, две страны, не приглашенные на встречу в Хиросиме, будут отбрасывать самые длинные тени на саммите лидеров Большой семерки (G7) на этой неделе.

Когда лидеры развитых демократий мира встречаются в течение трех дней, начиная с пятницы, в городе на западе Японии, официальные лица говорят, что им придется преодолеть некоторые из своих разногласий, стремясь к единству, чтобы противостоять вызовам со стороны Пекина и Москвы.

Разногласия внутри «Большой семерки» кажутся более значительными, чем в отношении Китая, заявили Рейтер несколько официальных лиц, поскольку страны пытаются понять, как предупредить китайскую угрозу глобальным цепочкам поставок и экономической безопасности, не вызывая при этом полного отчуждения могущественного и важного торгового партнера.

Страны G7 — Соединенные Штаты, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Канада и Италия — экономически тесно связаны с Китаем, второй по величине экономикой мира и крупной мировой производственной базой и рынком.

Ключевым вопросом саммита является то, как G7 справится с «конкуренцией великих держав», сказал Нарушиге Мичишита, профессор Института исследований национальной политики (GRIPS) в Токио.

«Они имеют дело с экономической безопасностью и критически важными технологиями, — сказал Мичишита. «Все это часть соперничества великих держав между США и Россией, а также между США и Китаем».

Их разногласия по поводу Китая оказались в центре внимания после того, как президент Франции Эммануэль Макрон посетил Пекин в прошлом месяце и призвал Европейский союз уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов.

На этой неделе высокопоставленный представитель администрации США сообщил агентству Рейтер, что саммит покажет, что лидеры объединены общим подходом к Китаю, хотя он признал, что это был «один из самых сложных вопросов» для встречи.

Вопрос о языке

Лидеры должны обсудить опасения по поводу использования Китаем «экономического принуждения» за границей в рамках своего более крупного совместного заявления, согласно «разделу, посвященному Китаю» в основном отчете.

Высокопоставленные источники в правительстве Германии сообщили, что будет несколько других объявлений, в том числе об Украине, замедлении экономического роста и безопасности, продовольственной безопасности и многом другом.

«Я бы назвал это геополитической G7, которая разберется с масштабным кризисом безопасности, который является российской агрессией против Украины», — сказал представитель французского президента.

«Это геополитический вопрос, потому что напряженность между Китаем и США растет, поэтому необходимо раскрыть правила игры, чтобы мы могли защитить наши возможности в области международного сотрудничества», — сказал чиновник.

Женщина проходит мимо цветочной инсталляции «G7 Хиросима» возле Мемориального музея мира перед саммитом G7, 17 мая 2023 года в Хиросиме, Япония. REUTERS/Андроники Христодулу

Ожидается, что в качестве наблюдателей прибудут лидеры ряда стран, в том числе Индии и Вьетнама. «Большая семерка» хочет сблизиться с членами «Глобального Юга», чтобы рассмотреть роль Китая на мировой арене.

Но еще предстоит увидеть, насколько прямой язык будет направлен на Китай. Некоторые члены G7 скептически относятся к подписанию ограничений на инвестиции в Китай.

На апрельской встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» была признана «необходимость работать с Китаем над глобальными вызовами» и повторен призыв к Пекину действовать в качестве «ответственного члена международного сообщества», хотя лидеры группы по климату или финансам прямо не упоминали Китай. их коммуникации.

США возглавили усилия по ужесточению контроля над инвестициями, но Германия более осторожна из-за своей высокой зависимости от торговли с Пекином.

Германия хочет, чтобы инвестиции проверялись в целевых областях, а не по всем направлениям, заявили высокопоставленные правительственные чиновники Германии.

Япония также скептически относится к инвестиционным ограничениям.

Из России в Тайвань

Лидеры также планируют ужесточить экономические санкции в отношении России, наряду с мерами, направленными на энергоносители и экспорт, которые помогают военным усилиям Москвы, сообщили Reuters официальные лица, непосредственно осведомленные о переговорах.

Они заявили, что новые шаги будут нацелены на экономические санкции, которые охватывают третьи страны, подорвут будущее производство энергии в России и ограничат торговлю, поддерживающую российские вооруженные силы.

Существуют разногласия в отношении того, как положить конец конфликту из-за вторжения России в Украину.

По словам официальных лиц, США не хотят говорить о дипломатическом пути, пока не увидят, чем обернется весеннее военное наступление, даже несмотря на то, что их европейские союзники хотят иметь под рукой дипломатическое решение.

«С европейской точки зрения партнеры Украины делают все возможное, чтобы ускорить ее успех», — сказал европейский чиновник, добавив, что ответ Европы на вызовы со стороны США и Китая также важен.

«Мы должны научиться защищать наши интересы», — сказал чиновник.

По словам официальных лиц, принимающая Япония хочет послать четкий сигнал о важности международного порядка, основанного на правилах, поскольку Токио опасается, что действия России против Украины могут спровоцировать действия Китая против Тайваня.

Отчет Тревора Ханникатта в Вашингтоне и Джона Айриша в Париже; Дополнительный репортаж Андреаса Ринге в Берлине; Кентаро Сугияма, Каори Канеко, Ёсифуми Такемото, Тецуси Кадзимото, Катя Голубкова и Сакура Мураками, Катя Голубкова в Токио; Монтаж Дэвид Долан и Ким Когхилл

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