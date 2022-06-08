Предварительный просмотр Sonic Frontiers из «Early Build»

Sega поделилась первым взглядом на новое приключение Соника «Открытая зона» вокальные границы За последние несколько недель благодаря эксклюзивной сделке с IGN.

Эти предварительные просмотры вызвали ряд опасений по поводу текущего состояния игры, но теперь поклонников синего камуфляжа призвали успокоиться. В случае, если вы пропустили это, последняя сводка кадров Sonic от IGN показала, на что был похож игровой процесс в Предварительный просмотр «на руки» На самом деле это ранняя сборка.

Старший редактор-продюсер IGN Митчелл Зальцман кратко объясняет это в новом восьмиминутном клипе, начиная со ссылки на звуковое приключение «Open Your Heart» японско-американской рок-группы Crush 40:

«Если вы беспокоитесь о том, как синее пятно появляется в этом необычном жанре, я думаю, что Crush 40 — лучший вариант — откройте свое сердце, все будет хорошо».

Позже, в том же предварительном просмотре, Зальцман утверждает, что кадры взяты из «ранней сборки», одновременно признавая, что между объектами (включая то, как они «выглядят») и очень натуралистичным стилем искусства есть некоторое противоречие, надеясь улучшить его. это в последнем выпуске игры и «не только»:

«…конечно, стоит подчеркнуть, что этот игровой процесс и версия, в которую я играл, были из ранней сборки».

Несмотря на некоторые проблемы, IGN полагает, что Sonic Team «нашла формулу победы», и хотя, похоже, предстоит «проделать большую работу» в преддверии праздничного релиза в конце этого года, издание уверено, что Sonic может перейти в открытый мир. :

В конечном счете, время, проведенное с этой ранней сборкой, дало ответ на один вопрос, который я имел в виду — перенесет ли уникальный игровой процесс Соника открытый мир? Ответ абсолютно звучный».

в твитЗальцман также прояснил несколько моментов, объяснив, почему кадры IGN не были доступны для определенных частей игры, и далее подчеркнул один момент из своего письменный обзор О том, насколько «захватывающей» для него является структура игрового процесса Frontiers:

«Соник должен выследить и победить этих боссов, чтобы собрать механизмы портала, которые открывают порталы, ведущие к линейным миниатюрным уровням, выполненным в стиле предыдущих игр Sonic, что дает Sonic Frontiers отличное сочетание старого и нового стилей. Эти классические уровни все они имеют несколько необязательных целей, таких как прохождение уровня за определенное время, сбор всех красных колец и т. д., при этом каждая цель вознаграждает вас ключом от хранилища, который необходим для разблокировки желаемых изумрудов хаоса».

А в некоторых последующих твитах он рассказал более подробно о пути игры:

Основной игровой процесс: исследуйте открытый мир > решайте головоломки, чтобы разблокировать карту > находите предметы коллекционирования, чтобы улучшать характеристики > сражайтесь с мировыми боссами, чтобы заработать Portal Gears > используйте Portal Gears, чтобы разблокировать линейные звуковые уровни > пройдите линейные звуковые уровни, чтобы разблокировать Emerald Mayhem

«Судя по тому, во что я играл до сих пор, это очень сильный игровой цикл. Очевидно, что предстоит проделать много работы, как я говорил в превью, но я думаю, что с точки зрения структуры у Sonic Team есть что-то с Frontiers. Это просто нуждается в большой полировке».

Каковы ваши впечатления от превью Sonic Frontiers? Что вы чувствуете, когда знаете, что эти кадры из «раннего творения»? Ожидаете ли вы большего от окончательного дизайна или готовы отказаться от каких-либо серьезных суждений, пока Sega не расскажет больше о новом 3D-приключении Соника?

Оставьте свои мысли ниже.