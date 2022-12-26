Предвыборный иск, экономия места, 3D-печать домов в Аризоне: главные новости недели

Главные новости этой недели включают в себя ряд тем, в том числе предвыборный иск Кэри Лейк, поданный судьей, и 3D-печатные дома в Аризоне, помогающие с доступными затратами на жилье.

здесь Главные новости С 18 по 24 декабря.

1. 3D-печатные дома теперь продаются в Аризоне; Строители говорят, что это доступно и экологичноДоступны три планировки этажей, площадью от 1400 кв. футов до 1900 кв. футов. От начала до конца создание каждого из них занимает менее шести недель.

2. Прогрев автомобиля в холодную погоду может привести к повреждению двигателя. Вот что делать вместо этогоНа своем веб-сайте Firestone Complete Auto Care говорится, что автомобилями с современными системами впрыска топлива можно управлять, просто запустив двигатель без прогрева автомобиля.

Собака высовывает голову из внедорожника, когда водитель едет по заснеженной дороге. (Пол Уивер/SOPA Images/LightRocket через Getty Images)

3. Детеныши шимпанзе в зоопарке Канзаса, покорившие сердца в социальных сетях, были найдены мертвыми на руках у своей матери.: Шимпанзе из Канзаса, показавшая миру, как выглядит материнская любовь, теперь вместе с миллионами оплакивает неожиданную смерть своего 5-недельного сына.

Зоопарк округа Седжвик с глубокой скорбью сообщает о внезапной смерти пятинедельного детеныша шимпанзе Кочизы. (Зоопарк округа Седжвик / Погода Фокса) READ Россия: скромные пончики играют роль дизайна в этой русской пекарне

4. Сын, невеста и внучка шерифа округа Пинал Марка Лэмба погибли в автокатастрофе с Гилбертом.«Грузовик ехал на запад, когда он столкнулся с красным пассажирским автомобилем, который ехал на восток, поворачивая налево на север на Коул», — говорится в заявлении об аварии.

5. Билет Mega Millions на 1 миллион долларов был распродан в продовольственном магазине North Phoenix Fry’sБилет за 1 миллион долларов из скетча от 20 декабря был продан в продовольственном магазине Фрая, расположенном на углу 43-й авеню и Кактус-роуд.

6. Что такое сейш? Добавьте это классное явление в свой список эффектов рождественской метели.Внезапные толчки возникают, когда ветер дует через большой закрытый или полузакрытый водоем. Эти ветры гонят воду с одного конца озера или моря на другой. Это создает значительное снижение уровня воды на одной стороне тела и увеличение уровня на другой стороне.

Ветры толкают воду с одной стороны озера Эри на другую, создавая дисбаланс. (Погода FOX)

7. Чтобы доставить астронавтов домой из космоса, может понадобиться «спасательная машина»: менеджеры НАСА и Российского космического агентства все еще работают над планом того, как два астронавта и космонавта НАСА вернутся на Землю после того, как их полет домой с Международной космической станции был поврежден.

14 декабря 2022 года на космическом корабле «СоюзМС-22» (справа) была обнаружена утечка охлаждающей жидкости в космос. (Фото: НАСА) READ Россия выбирает актрису для полета на Союз в мае следующего года

8. Кэрри Лейк проиграла иск против Кэти Хоббс на выборах 2022 года.В решении от 24 декабря судья Верховного суда округа Марикопа Питер Томпсон, назначенный тогдашним республиканским губернатором Яном Брюэром, обнаружил, что суд не нашел четких и убедительных доказательств широко распространенных неправомерных действий, которые, по утверждению Лейка, он совершил, повлияли на исход выборов. общественность 2022.

9. Семья из Аризоны описывает жуткую поездку в «свободном падении» из Феникса на Гавайи.В заявлении Службы неотложной медицинской помощи Гонолулу говорится, что 11 человек на борту рейса Hawaiian Airlines из Феникса были доставлены в несколько отделений неотложной помощи в тяжелом состоянии, а девять других были переведены в стабильное состояние. Звонок по поводу этого эпизода поступил вскоре после 11 часов утра 18 декабря.

10. Gilbert’s Bergies Coffee Roast вынужден закрыться; Последний рабочий день 24 декабря.: Кафе существует уже 14 лет, и для некоторых это больше, чем просто кофейня.

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