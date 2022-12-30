Предложения, которые избавят от одиночества





«Эмили в Париже», «Русская кукла»: спектакли, которые избавят от одиночества

30 декабря 2022 г., 4:10 утра

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Взгляните на шоу, которые вы можете посмотреть, чтобы победить одиночество

Одиночество — одно из самых труднопреодолимых чувств.



Но в тот момент, когда вы узнаете, как другие люди справляются с этим, вам может быть легче чувствовать.



Итак, если вы чувствуете себя одиноким и хотите, чтобы вас что-то подбодрило, вот некоторые из них, на которые стоит обратить внимание. ОТТ Спектакли, которые заставляют главных героев побеждать с непреодолимым чувством юмора.



Ныряй правильно!

Наташа Лионн и Чарли Барнетт Нетфликс серия Русская матрешка Речь идет о двух людях, которые застряли в бесконечной петле времени и умирают каждый день только для того, чтобы родиться заново и жить в один и тот же день.



Надя в «Лионе» играет женщину, выросшую в неполной семье и отрезанную от мира, несмотря на то, что у нее есть собственная группа друзей.

«Конец впечатляющего мира»

В этом сериале Netflix рассказывается история двух проблемных подростков, которые бегут, чтобы сбежать от своей полутравматичной жизни.



Все, что они делают для преодоления трудностей, делает их жизнь более хаотичной.



Сериал, состоящий из двух сезонов, демонстрирует юмор в его самой мрачной форме.



Алекс Лоутер и Джессика Барден играют главные роли в сериале, а во втором сезоне к ним присоединилась Вунми Мосаку.

Это шоу, которое также транслируется на Netflix, рассказывает о молодой профессионалке Эмили (Лили Коллинз), которая мыкоторая едет в Париж по работе.



Все в ее новом офисе ненавидят ее, и тот факт, что она новичок в этом образе жизни, делает ее жизнь в ней Париж труднее.



То, как вы приспосабливаетесь к погоде, составляет остальную часть истории.

мертв для меня С Кристиной Эпплгейт (Джейн) и Линдой Карделлини (Джуди) в главных ролях рассказывается о дружбе двух скорбящих женщин, пытающихся смириться со своими потерями.



Их дружба подвергается испытанию, когда Джейн обнаруживает, что Джоди была убийцей ее мужа.



Позже их дружба становится крепче, когда они обнаруживают все невообразимые вещи, которые муж Джейн делал с ней, пока он был жив.