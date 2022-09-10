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Предложения iPhone 14 — сэкономьте до 1000 долларов на Verizon, AT&T и других компаниях

10 сентября, 2022
Artem Sokolov

Сделки на iPhone 14 уже действуют, с предложениями от провайдеров, от AT&T до Verizon.

Представлен в сентябре Яблочное мероприятиеновый айфон 14 Он имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей и будет стоить от 799 долларов. Между тем, новый айфон 14 плюс Он имеет более крупный 6,7-дюймовый OLED-дисплей и будет стоить от 899 долларов. Оба телефона работают на чипсете Apple A15 Bionic предыдущего поколения.

Если вы ищете больше мощности, новый 6,1-дюймовый айфон 14 про и 6,7 дюйма айфон 14 Макс Он использует новый чипсет Apple A16 Bionic. Они начинаются с 999 и 1099 долларов соответственно. И Предварительные заказы на iPhone 14 Он уже вышел, поэтому, если вы хотите избежать долгого ожидания смартфонов Apple следующего поколения, мы предлагаем вам получить заказ сегодня.

Но если вы не спешите и хотите заключить сделку с оператором связи, мы вам поможем. Например, Verizon владеет Она запустила свой план One Unlimited для iPhone.который сочетает в себе подписку Apple One с вашим месячным тарифным планом и может сэкономить вам до 480 долларов в год.

Другие сделки с iPhone 14 требуют от вас Обменяй свой старый iPhone Или перейдите на безлимитные планы 5G, чтобы разблокировать экономию. Например, Телефонные предложения Verizon И Телефонные предложения AT&T При покупке нового устройства в рассрочку с каждого телефона будет вычтено не менее 800 долларов.

Имея это в виду, вот лучшие акции, которые вы найдете прямо сейчас.

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