Предложения iPhone 2022 в Черную пятницу — получите iPhone 14 Pro бесплатно от Verizon

Скидки на iPhone в Черную пятницу уже начались до большого дня покупок. Если вы хотите обновить свой собственный телефон или телефон кого-то еще в вашей жизни, распродажи, которые мы нашли, помогут вам сделать это за наименьшую сумму денег.
Один из наших любимых Черная пятница Предоставлено Verizon. Новые клиенты могут получить iPhone 14 Pro бесплатно по программе trade-in (Откроется в новой вкладке) и с подходящими тарифными планами 5G. Кроме того, вы получите кредит в размере 200 долларов при переходе с конкурирующего оператора.
Это также стоит назвать Apple Store проведет ежегодную распродажу «Черная пятница» с 25 по 28 ноября.. Однако продажи не так велики, как можно было бы надеяться. Apple предлагает подарочную карту Apple Gift Card на 50 долларов при покупке iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 или iPhone SE 2022. Если вы хотите iPhone 14, бесплатных подарков нет.
Тем не менее, мы собрали лучшие предложения iPhone в Черную пятницу, которые вы можете купить прямо сейчас. Кроме того, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по 10 лучших предложений Apple в Черную пятницу Вы можете получить это сейчас. И если вы хотите другой телефон за меньшие деньги, взгляните на верхнюю часть Телефонные скидки в Черную пятницу очень.
Лучшие предложения iPhone в Черную пятницу прямо сейчас
айфон 14
айфон 13
айфон 12
iPhone SE 2022
Советы по поиску лучших предложений iPhone в Черную пятницу
- Начните с перевозчиков: Операторы, как правило, предлагают лучшие предложения iPhone в Черную пятницу. Есть одна проблема — для того, чтобы получить самые выгодные предложения, вы должны перейти на их сервис. В некоторых случаях вам также может потребоваться подписаться на безлимитный план или обменять старый телефон.
- Сдайте свой старый телефон в кредит: Если у вас есть старый телефон для обмена, многие операторы связи предоставят вам щедрый кредит в размере от 100 до 1000 долларов. В результате стоит поддерживать кабели, коробку и аксессуары вашего смартфона в хорошем состоянии, чтобы вы могли получить максимальную отдачу от замены.
- Проверьте MVNO: Сокращенно от Mobile Virtual Network Operator, MVNO работают на существующей сетевой инфраструктуре. Например, компания Visible, принадлежащая Verizon, работает в сети Verizon, а Mint Mobile использует сеть T-Mobile. MVNO предлагают планы, которые дешевле, чем их более крупные аналоги. В некоторых случаях есть некоторые компромиссы, такие как менее дружелюбная поддержка клиентов или немного более низкая скорость передачи данных.
- Не бойтесь ремонта: Apple предлагает одни из лучших инноваций в отрасли. Они восстанавливают свои iPhone, чтобы они выглядели как новые, и нам особенно нравится ремонт компании, потому что все они подкреплены годовой гарантией, которую вы получаете с новым устройством Apple.
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».