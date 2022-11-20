Предложения iPhone 2022 в Черную пятницу — получите iPhone 14 Pro бесплатно от Verizon

Скидки на iPhone в Черную пятницу уже начались до большого дня покупок. Если вы хотите обновить свой собственный телефон или телефон кого-то еще в вашей жизни, распродажи, которые мы нашли, помогут вам сделать это за наименьшую сумму денег.

Один из наших любимых Черная пятница Предоставлено Verizon. Новые клиенты могут получить iPhone 14 Pro бесплатно по программе trade-in (Откроется в новой вкладке) и с подходящими тарифными планами 5G. Кроме того, вы получите кредит в размере 200 долларов при переходе с конкурирующего оператора.

Это также стоит назвать Apple Store проведет ежегодную распродажу «Черная пятница» с 25 по 28 ноября.. Однако продажи не так велики, как можно было бы надеяться. Apple предлагает подарочную карту Apple Gift Card на 50 долларов при покупке iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 или iPhone SE 2022. Если вы хотите iPhone 14, бесплатных подарков нет.

Тем не менее, мы собрали лучшие предложения iPhone в Черную пятницу, которые вы можете купить прямо сейчас. Кроме того, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по 10 лучших предложений Apple в Черную пятницу Вы можете получить это сейчас. И если вы хотите другой телефон за меньшие деньги, взгляните на верхнюю часть Телефонные скидки в Черную пятницу очень.

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