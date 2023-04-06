Предложения Keychron: скидки до 35% на мыши и клавиатуры

Keychron в настоящее время проводит распродажу в честь своего Шестой день рождения который продлится до 7 апреля. Это дает вам возможность сэкономить до 35% на различных продуктах на их сайте, от популярных механических клавиатур и мышей до переключателей и других аксессуаров. Если вы чувствуете себя немного ошеломленным огромным выбором товаров на распродаже, мы отобрали несколько вкусностей, которые, по нашему мнению, особенно достойны вашего внимания.

Клавиатуры Keychron

Все перечисленные здесь клавиатуры поставляются в полностью собранном виде в различных комбинациях цветов, типов переключателей и стилей клавиш. Однако вы также можете отправить их в виде урезанных наборов, если у вас уже есть любимый набор переключателей или клавишных колпачков, которые вы хотели бы переместить.

Для чего-то, что немного отличается от вашей обычной раскладки клавиатуры, проверьте Кейхрон Q10 Клавиатура с раскладкой Алисы, которая в настоящее время продается по цене 194 доллара (обычно 215 долларов). Макет Алисы делит обычный макет посередине, и обе секции наклоняются внутрь для более удобного использования. RGB-подсветку и входы Q10 можно легко перепрограммировать с помощью инструмента VIA на основе браузера Chromium от Keychron. Как и все клавиатуры Keychron, Q10 оснащена печатной платой с возможностью «горячей» замены, что упрощает замену клавиш.

Если вы неравнодушны к эргономичному дизайну Alice, но предпочитаете потратить немного меньше, Keychron также предлагает урезанный набор под названием Ключ синхронизации V10. V10 имеет многие из тех же функций, что и Q10, но вместо этого использует прозрачный пластиковый корпус. Обычно 84 доллара, вы можете получить урезанную версию за 75,60 долларов, пока она есть в продаже.

Для более традиционного макета найдите Формат Угловой выключатель Q1 QMK V2.0 Полностью собранный за 161,10 доллара вместо обычных 179 долларов. 75-процентная компоновка сохраняет стрелки направления и описание функций из полноразмерного Q1, но убирает цифровую клавиатуру.

Для 65-процентного беспроводного варианта с меньшим количеством коммутаторов Кейхрон К6 Про Продается по цене 101,15 доллара вместо 119 долларов. Компактная клавиатура имеет подсветку RGB, алюминиевый корпус и совместима с ПК, Mac и мобильными устройствами через Bluetooth 5.1. Небольшой размер сэкономит вам место на рабочем столе.

Keychron предлагает мышь

Черно-белые репродукции от Wired Сверхлегкая мышь Keychron M1 В настоящее время продается по цене 27,30 долларов США (обычно 39 долларов США). Мышь весом 68 г оснащена сенсором с разрешением 16 000 точек на дюйм и RGB-подсветкой с обеих сторон. M1 не особенно многофункционален по сравнению с игровыми опциями высшего уровня от Logitech или Razer, но вам, вероятно, будет трудно найти достойного конкурента менее чем за 30 долларов.

Keychron переключает предложения

Переключатели являются важной покупкой, если вы создаете собственную механическую клавиатуру с нуля или с помощью комплекта barebones. Keychron предлагает широкий выбор линейных, тактильных и щелкающих переключателей от ряда производителей, многие из которых уже поступили в продажу.

Большинство наборов ключей Keychron поставляются партиями по 110 отдельных ключей в собственной тубе с завинчивающейся крышкой для удобства хранения, но некоторые версии поставляются только в упаковках по 35 штук. Ниже приведен список некоторых вариантов для продажи.

KeyCon предлагает колпачки для ключей

Новый набор колпачков для клавиш — отличный способ освежить вашу любимую клавиатуру. Каждый из показанных ниже наборов ключей PBT доступен для различных раскладок и может использоваться с любым коммутатором Cherry, Gateron или Kalih.

Аксессуар Keychron предлагает скидки

Keychron производит подставки для рук из дерева и смолы различных форм и размеров, чтобы соответствовать их клавиатурам. В то время как цены Деревянная подставка для рук Он может варьироваться в зависимости от выбранного вами размера, некоторые версии были снижены до 20 долларов (обычно 25 долларов). Однако Подставка для рук из черной смолы Он продается всего на 24 доллара по сравнению с обычной ценой в 30 долларов, независимо от того, какой размер вы выберете.

обычно 25 долларов, Спиральные и плетеные USB-кабели премиум-класса Keychron Продается всего за 20 долларов. Каждый цветной кабель использует подключение USB-C к USB-C, но также включает адаптер USB-A для более широкой совместимости.

Кейхрон Переключить решение для хранения Не что иное, как гениальность. Это хранилище для ваших ключей, похожее на гигантский переключатель! Контейнер с прозрачным верхом — классная новинка, но она также очень удобна для тех, кто одержимо собирает различные ключи. А еще лучше, это всего лишь 8 долларов.

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