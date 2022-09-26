Предложения LEGO на Amazon — сентябрь 2022 г.

У Amazon сейчас есть отличные предложения на наборы LEGO. Например, есть скидки на наборы LEGO, которые вы можете приобрести. скидка 10 баксов Если вы добавите в корзину подходящие наборы стоимостью 50 долларов США. Это особенно выгодно, потому что многие подходящие наборы, от «Звездных войн» до «Гарри Поттера», уже поступили в продажу. Это сделка на вершине сделки. Кроме того, в настоящее время продаются отдельные наборы, такие как LEGO Optimus Prime. Чтобы прочитать подробности.

Сэкономьте 10 долларов со скидкой 50 долларов на некоторые наборы LEGO.

Как и следовало ожидать, ни один из комплектов, участвующих в этой распродаже, не стоит больше 50 долларов. Таким образом, вам нужно будет купить как минимум два набора, чтобы сэкономить дополнительные 10 долларов. Тем не менее, многие комплекты соответствуют требованиям, и их цены варьируются в широких пределах. Обратите внимание, что подходящие комбинации меняются каждые 10 минут, поэтому зайдите позже, если не найдете подходящую пару. проверить Полный список групп, имеющих право на участие в сделке, находится здесь..

Другие предложения LEGO на Amazon

Хотя эти наборы не имеют права на скидку 10 долларов со скидкой 50 долларов, они сами по себе являются отличными новыми предложениями LEGO. Вы можете сэкономить немного денег на этом потрясающем наборе LEGO Optimus Prime, который действительно преображается. Вы можете сэкономить на наборе экрана убийцы, основанном на районе Green Hill из Sonic the Hedgehog. Звездный истребитель Boba Fett N-1 также великолепен и получает скидку, если прикрепить купон на странице перед добавлением в корзину.

В других новостях LEGO вы можете захотеть получить эти наборы, прежде чем они исчезнут. Вот некоторые из самых крутых наборов LEGO, которые скоро будут сняты с производства.

Крис Рид — эксперт по сделкам и торговый редактор IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встроить твит.