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Предложения LEGO на Amazon — сентябрь 2022 г.

26 сентября, 2022
Artem Sokolov

У Amazon сейчас есть отличные предложения на наборы LEGO. Например, есть скидки на наборы LEGO, которые вы можете приобрести. скидка 10 баксов Если вы добавите в корзину подходящие наборы стоимостью 50 долларов США. Это особенно выгодно, потому что многие подходящие наборы, от «Звездных войн» до «Гарри Поттера», уже поступили в продажу. Это сделка на вершине сделки. Кроме того, в настоящее время продаются отдельные наборы, такие как LEGO Optimus Prime. Чтобы прочитать подробности.

Сэкономьте 10 долларов со скидкой 50 долларов на некоторые наборы LEGO.

Как и следовало ожидать, ни один из комплектов, участвующих в этой распродаже, не стоит больше 50 долларов. Таким образом, вам нужно будет купить как минимум два набора, чтобы сэкономить дополнительные 10 долларов. Тем не менее, многие комплекты соответствуют требованиям, и их цены варьируются в широких пределах. Обратите внимание, что подходящие комбинации меняются каждые 10 минут, поэтому зайдите позже, если не найдете подходящую пару. проверить Полный список групп, имеющих право на участие в сделке, находится здесь..

Другие предложения LEGO на Amazon

LEGO Star Wars: The Book of Boba Fett The Mandalorian Starfighter N-1

Зажим купона $9.57

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LEGO Sonic the Hedgehog Ideas - Район Грин-Хилл

Купон на $5,95

LEGO Sonic the Hedgehog Идеи — Green Hill область, край

Лего Боузер воздушный шар
LEGO Super Mario Goomba Boots Дополнительный набор

Вырезать купон $ 1,60

LEGO Super Mario Goomba Boots Расширение Обозначение

Наборы фигурок LEGO Super Mario — серия 5

Вырезать купон $ 1,18

Наборы фигурок LEGO Super Mario — серия 5

Хотя эти наборы не имеют права на скидку 10 долларов со скидкой 50 долларов, они сами по себе являются отличными новыми предложениями LEGO. Вы можете сэкономить немного денег на этом потрясающем наборе LEGO Optimus Prime, который действительно преображается. Вы можете сэкономить на наборе экрана убийцы, основанном на районе Green Hill из Sonic the Hedgehog. Звездный истребитель Boba Fett N-1 также великолепен и получает скидку, если прикрепить купон на странице перед добавлением в корзину.

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В других новостях LEGO вы можете захотеть получить эти наборы, прежде чем они исчезнут. Вот некоторые из самых крутых наборов LEGO, которые скоро будут сняты с производства.

Крис Рид — эксперт по сделкам и торговый редактор IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встроить твит.

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