Предложения PSN включают игру для PS4 всего за 0,69 доллара

В настоящее время в PlayStation Store проходят три распродажи, а также возможность приобрести одну игру для PS4 всего за 0,69 доллара. До Старинное кольцо, Сифу, Горизонт: Запретный Запад, и многое другое поглотит вашу жизнь, вы можете обнаружить, что вам нечего играть прямо сейчас. Самый большой релиз января, Легенды о покемонах: Арсеусявляется эксклюзивной для Nintendo Switch и вторым по величине релизом, Извлечение Радуги Шесть, оказывается чем-то вроде провала. Итак, опять же, если вы используете PS4 или PS5, вы можете обнаружить, что вам не во что играть. Если это так, вы можете проверить Тема 13 потому что сейчас это всего 0,69 доллара.

До 17 февраля на игру от разработчика Пола Кюссе и издателя Microids действует скидка 90%. Это делает игру $0,69, что, в свою очередь, делает ее самой дешевой полной игрой в PlayStation Store на этой неделе. Это стоит 0,69 доллара? Ну, тут некоторые могут не согласиться. В Steam игра имеет «Смешанный» рейтинг отзывов пользователей, что означает, что только около половины пользователей рекомендуют игру. То же самое относится и к критикам на Metacritic. Ниже вы можете прочитать больше о приключенческой игре 2015 года:

ССЫЛКИ:

«Играйте за Франклина Фарго, тихого профессора физики, который ведет тяжелую жизнь с тех пор, как его невеста погибла во время ограбления, жертвой которого он должен был стать», — говорится в официальном описании игры. «Однажды утром он просыпается посреди заброшенного научного объекта. Его единственная связь с внешним миром — это голос, который называет его «Субъект 13».

Конечно, если эта игра вам не по вкусу, обязательно ознакомьтесь с приведенными выше ссылками, которые приведут вас прямо к каждой распродаже в PlayStation Store с широким ассортиментом игр для PS4 и PS5 со скидкой. Говоря о PS5, эта игра недоступна на PS5, но в нее можно играть на PS5 благодаря обратной совместимости с PS4.

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