Предоставление Apple в России доказывает, что обещания CSAM ненадежны

Apple дважды на этой неделе представляла в России ключевые вопросы гражданских прав, доказывая, что нельзя доверять гарантиям компании CSAM по несанкционированному использованию, утверждает ведущий эксперт по безопасности.

Apple сегодня отказалась от анти-тактического приложения для голосования в App Store после того, как российское правительство пригрозило «наказать» некоторых сотрудников местной компании, если они откажутся. Вчера Apple приостановила свою частную службу ретрансляции в России, возможно, в ответ на давление правительства.

Фон

Когда Apple объявила о своем плане сканирования iPhone на предмет сексуального насилия над детьми (CSAM), многие указали, что противники репрессивных правительств могут использовать ту же технологию для сканирования телефонов на предмет наличия политического контента.

Можно создать цифровой отпечаток пальца Нет Тип элемента, а не только CSAM. Что может помешать диктаторскому правительству добавить в базу данных изображения плакатов политической кампании? Таким образом, инструмент, предназначенный для нацеливания на серьезных преступников, можно просто модифицировать для обнаружения тех, кто выступает против правительства или одного или нескольких его направлений. Apple, которая получает базы данных отпечатков пальцев от правительств, неосознанно обнаружит, что способствует репрессиям или злоупотребляет политическими активистами.

Эксперты по безопасности, группы по защите гражданских прав, демократические правительства и даже собственные сотрудники Apple призвали покинуть компанию по этой причине.

Apple ответила, что никогда не ответит на это. Он сказал, что будет искать хэши изображений как минимум в двух разных базах данных агентств по защите детей.

Обращаясь к вопросу о принуждении определенного репрессивного правительства к поиску определенных предметов, Apple заявила, что «откажется от таких запросов». Но в нем также говорится, что компания соблюдает законы каждой страны, в которой она работает, и комментаторы заявили, что даже в отсутствие таких законов на компанию может оказываться давление.

То, что Apple предлагает России, доказывает, что риски реальны

Apple заявляет, что ее функция сканирования CSAM никогда не поддастся давлению правительства с целью злоупотребления обучением в области криптографии. Мэтью Грин Компания утверждает, что эти гарантии оказались неэффективными.

Apple все лето заявляла общественности, что они верят, что могут противостоять давлению правительства, защищая систему сканирования CSAM. Сегодня тянут руководства для голосования из русского App Store. Что изменилось за месяц? В защиту Apple при удалении руководств для голосования является то, что они должны подчиняться законам стран, в которых они работают. Тем не менее, законодатели заявляют, что они откажутся, если они захотят расширить свой корпус сканирования изображений. В таком случае они хотят нарушить закон, но это не так?

Ответил гражданин России Не только это.

Это еще не все. Хотя бета-версии iOS работали хорошо и для них были выделены сотни IP-адресов RU, вчера они закрыли для россиян новый частный релейный квази-VPN сервис. Никаких объяснений дано не было.

Тег 9to5 Mac

Лично я не понимаю, как Apple может продолжать отстаивать свою позицию. Мы Знать Он будет делать то, что требует местное законодательство, потому что он сделал это, он так сказал. Мы Знать Он поддастся шантажу, потому что он только что это сделал.

Пока Apple откладывала свои планы, чтобы подумать о дополнительной безопасности, но трудно понять, как можно наложить какую-либо защиту на законных основаниях или защитить от шантажа.

Фото: Px здесь

FTC: Мы используем ссылки для автоматического подключения, приносящие доход. Дальше

См. 9to5Mac на YouTube, чтобы узнать больше о новостях Apple: