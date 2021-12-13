Предполагаемая майнинг-ферма NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti и AMD Radeon RX 7000, эффективная скорость хеширования более 3 TH / s

Это звучит безумно, но это Предполагаемая майнинговая ферма Оснащен NVIDIA нового поколения GeForce RTX 4090 Ti И AMD Radeon RX 7000 Были замечены видеокарты серии Flexpool. Майнинг-фермы обычно имеют несколько сотен или даже тысяч видеокарт, работающих параллельно с крипто-добычей золота, но эта конкретная установка просто безумна и слишком хороша, чтобы быть правдой.

Графические карты нового поколения NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti и AMD Radeon RX 7000, обнаруженные на майнинг-ферме, с заявленной скоростью майнинга более 3 TH / s

Невозможно проверить, действительно ли на этой майнинг-ферме размещены указанные видеокарты NVIDIA и AMD, но она в настоящее время работает. С учетной записью майнинга связаны три активных исполнителя, в том числе NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti (тест разгона), AMD Radeon RX 7000 (тест OC) и AMD Radeon RX 7000 (тест управления).

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Фактор NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti выдает примерно 1,2–1,3 TH / s. Для сравнения, одна карта GeForce RTX 3090 выдает около 110–120 МГц / с. Требуется минимальная установка 10 000 RTX 3090, чтобы обеспечить хешрейт 1,2–1,3 TH / s. На вкладке «Фактор» не показано, сколько видеокарт работает в установке, но это определенно не одна. Контрольный тест AMD Radeon RX 7000 дает в среднем 657,3 ГГц / с, а тест Radeon RX 7000 Overclock дает хешрейт 580 ГГц / с.

Комбинированная майнинговая ферма смогла обеспечить хешрейт до 3,91 TH / с для майнинга Ethereum и в настоящее время составляет в среднем 2,47 TH / s. Исходя из средней скорости хеширования, майнинговая ферма способна производить 5 ETH за 3 часа и имеет расчетный ежемесячный платеж в размере более 4 миллионов долларов США. Каждая транзакция стоит около 20 000 долларов США (каждые 3 часа). Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti и AMD Radeon RX 7000 станут частью линейки игр следующего поколения и, как ожидается, не будут выпущены до конца 2022 года. Пятнистая майнинговая ферма присоединилась 12 дней назад и уже подняла сеть сложность до 11PH с тех пор.

Теперь все это может быть просто огромной майнинг-фермой с выделенными майнерами ASIC или существующими видеокартами, названными битами следующего поколения, чтобы выделяться среди остальных. Но опять же, если это правда, что очень маловероятно, то комбинацию следующего поколения NVIDIA и AMD наверняка поглотит новая волна майнеров, жаждущих огромных возможностей крипто-майнинга, которые эти чипы содержат.