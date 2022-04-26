Предполагаемый российский заговор с целью убийства раскрывает «The Sims 3»

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В понедельник утром президент России Владимир Путин объявил, что предотвратил покушение на российских журналистов. По его словам, в ходе спецоперации ФСБ, служба внутренней безопасности России, арестовала потенциальных убийц-неонацистов. Среди арсенала, предположительно изъятого ФСБ, были коктейли Молотова, граната, несколько пистолетов и обрезанный дробовик, а также нацистская атрибутика, зеленый парик и копии трех пакетов расширения для видеоигры «The Sims 3». ждать. когда?

В Твиттере подлинность спецоперации ставится под сомнение. «Я действительно думаю, что это тупой сотрудник ФСБ, которого попросили достать 3 сим-карты», чирикать Эллиот Хиггинс, основатель исследовательского отдела Беллингкэтохватившей всю Россию.

SIM-карты — это крошечные чипы, используемые в телефонах, которые пригодятся потенциальным убийцам. Напротив, видеозапись рейда была снята на коробочные копии пакетов контента . Видеоигра симулятор жизни «The Sims 3», в том числе то, что кажется «The Sims 3: Жизнь на природе», «The Sims 3: Мастер-костюм» и третий пакет контента, который The Washington Post не удалось идентифицировать.

The Sims 3 — это игра, в которой игроки управляют виртуальными аватарами и настраивают их в течение дня.Игроки могут строить дома для своих симов, украшать их и помещать их во всевозможные странные ситуации.

На видеозаписи также видно, как сотрудники ФСБ просматривают книгу, предназначенную для читателя, со словами «непрочитанная подпись» внизу на русском языке, что вызывает дополнительные опасения по поводу подлинности укуса. Однако российский журналист отметил в Твиттере, что «неразборчивая подпись» была своеобразным коммуникативным сигналом правого деятеля в Интернете.

«как пойдем взрывать Соловьева, только еще немного в Симс поиграем». pic.twitter.com/xvqSxzqLXT — Дмитрий Колешев | ротив войны! (колезев) 25 апреля 2022 г.

Президент Путин заявил, что нападение было организовано Службой безопасности Украины в союзе с западными партнерами. в Декларация В социальной сети Telegram Управление государственной безопасности опровергло информацию о планировании покушения, назвав его фикцией, придуманной российским спецназом.

«В частности, ФСБ славится пиар-ликвидациями по очень надуманным основаниям и убийствами. [Solovyev] «Он определенно соответствует этому профилю, — сказал в письме The Post Эрик Толлер, директор по обучению и исследованиям Bellingcat. Он сказал, что детали, которые вызывают вопросы, часто включают предметы, которые, как представляется, были недавно куплены.

«The Sims 3 — самая забавная версия этого», — написал Толлер. «Это совершенно нелогично, но в то же время совершенно логично».

По данным Федеральной службы безопасности, целью предполагаемого покушения был Владимир Соловьев, видный российский медийный деятель, который в настоящее время находится под санкциями ЕС и Великобритании. Соловьев наиболее известен как ведущий ток-шоу на российском государственном телевидении. До недавнего времени он также транслировался на YouTube, хотя в марте компания удалила учетную запись Talking Head, обнаружив, что она нарушает условия обслуживания YouTube.

В 2019 году российский активист по борьбе с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что Соловьев, который часто высмеивает декаданс и лицемерие Запада, владеет двумя итальянскими виллами.

В последние недели Соловьев обратил свое внимание на президента Украины Владимира Зеленского, причем Соловьев зловеще предсказал, что если с ним что-то случится, то это будет по приказу украинского президента. В заявлении СБУ Соловьева сравнили с нацистской пропагандой Йозефа Геббельса и сказали, что он будет судить за свои преступления в международном суде после победы Украины над Россией. READ Тропический шторм Фреда Грейса, штат Алабама, Флорида, побережье Мексиканского залива, прогноз выхода на сушу

Российские информационные службы сообщили, что другие российские правительственные пропагандисты, в том числе главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, также были мишенями предполагаемых убийц. ФСБ не назвала имена задержанных, но заявила, что сотрудничает со следствием.

Оперативная операция, проведенная в понедельник, восходит к аресту при подозрительных обстоятельствах в 2019 г. российского журналиста-расследователя Ивана Голунова, который работал в онлайн-издании новостей «Медуза», был арестован по обвинению в хранении и сбыте наркотиков. Его сторонники утверждали, что улики, собранные полицией в его квартире, были подброшены на место происшествия, а обвинения сфабрикованы. Через несколько дней Голунова отпустили.