Предполагаемый удар беспилотника вызвал массовую стрельбу в оккупированном Россией Крыму.

Джош Пеннингтон, Алекс Стамбо и Костан Нечипоренко, CNN

Предполагаемый удар беспилотника вызвал сильный пожар на складе горючего в оккупированном Россией портовом городе Крым. Севастополь.

Поддерживаемый Россией губернатор города Михаил Развогаев заявил, что были повреждены четыре топливных бака, но никто не пострадал.

Пожар локализован, сказал Разовужев, добавив, что это не повлияет на снабжение Севастополя горючим.

Развожаев поделился в Telegram фотографиями и видео, на которых видно, как пожарные машины окутывают территорию клубами дыма. Неясно, есть ли еще пожар в некоторых частях объекта.

Россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году, и на международном уровне он признан частью Украины.

Важный порт и крупная военно-морская база Черноморского флота России, Севастополь пережил много подозрительных украинцев. атаки. В понедельник Развожаев сказал, что был там Атака дронов В городе один разрушается, а другой взрывается сам по себе.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «освободить» всю территорию страны, включая оккупированный полуостров.

В то время как возвращение Крыма из-под контроля России кажется неожиданным достижением, Украина своими атаками усложнила задачу оккупации, в то время как на ее восточном фронте продолжаются боевые действия.

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