Предполагаемый шпион контактировал с российским дипломатом во время работы в космическом секторе Ирландии – The Irish Times

Гражданин Ирландии, обвиненный властями Австралии в шпионаже, общался с российским дипломатом, когда проживал в Ирландии.

Марина Сологуб, русская казахского происхождения, работала в космической отрасли, когда жила в Ирландии и была ассистентом в двух ТД. В 2020 году она переехала в Австралию после того, как правительство Южной Австралии присудило ей визу «Выдающийся талант», и начала работать в космическом секторе в Аделаиде.

В марте этого года стало известно, что австралийские власти аннулировали ее визу после того, как установили, что г-жа Сологуб представляет угрозу безопасности и может быть причастна к шпионажу в пользу российского правительства. Это последовало за оценкой Австралийской организации безопасности и разведки (Asio), внутренней разведывательной службы страны.

С тех пор г-жа Сологуб, которой не было предъявлено никаких обвинений, содержится в Мельбурне в ожидании депортации в Ирландию. Она категорически отрицает какие-либо правонарушения и борется против своей депортации через суд. Окончательная апелляция по этому вопросу должна быть рассмотрена в конце этого месяца.

Теперь выяснилось, что г-жа Сологуб, переехавшая в Ирландию со своей семьей в детстве, контактировала с дипломатом посольства России в Дублине во время работы в Ирландском национальном космическом центре (INSC) в Корке, который обеспечивает связь между спутниками. и наземные системы.

Г-жа Сологуб работала там в должности по развитию бизнеса. В рамках своей работы она имеет доступ к широкой сети технологических компаний, в том числе связанных с оборонной промышленностью.

В интервью, которое транслировалось на прошлой неделе австралийской телепрограмме «60 минут», Сологуб сказала, что контактировала с сотрудником российского посольства, но отрицала какие-либо гнусные намерения.

Визитная карточка с данными дипломата была обнаружена сотрудниками австралийской разведки при обыске дома госпожи Сологуб.

Сологуб заявила в интервью, что ей неизвестно, был ли российский дипломат сотрудником спецслужбы. Она сказала, что у него были «нормальные рабочие отношения» с этим мужчиной, и что он был самым молодым человеком в посольстве.

Она призналась, что звонила ему, чтобы помочь отправить ее сына в русский языковой лагерь, и они дружат на Facebook, но сказала, что никогда не делилась с ним «какой-либо информацией».

Предполагается, что Гарда знает о романе между госпожой Сологуп и Администратором, хотя неясно, когда они узнали об этом. Также неясно, считают ли они чиновника агентом разведки.

Связь возникла за годы до того, как г-жа Сологуб создала Ирландскую группу аэрокосмической промышленности (ISIG) в 2014 году для развития ирландского космического сектора и предоставления компаниям возможности сотрудничать в проектах.

Агенты российской разведки регулярно используют дипломатические роли в качестве прикрытия для своей работы. В прошлом году правительство Ирландии выслало четырех сотрудников посольства за предполагаемую причастность к шпионажу.

Г-жа Сологуб рассказала «60 минут», что никогда не работала над военными проектами. Она сказала, что никто в Ирландии не просил ее переехать в Австралию, чтобы собирать там разведданные.

Она сказала, что пытается построить нормальную жизнь в Австралии со своей семьей и уверена, что выиграет апелляцию о депортации.

В общей сложности власти пять раз допрашивали ее, прежде чем задержать. Она сказала, что те, кто брал у нее интервью, обвинили ее в шпионаже в пользу России.

Представитель российского посольства заявил, что ему ничего не известно о Марине Сологуб и ее деле. Представитель Asio сообщил The Irish Times, что не комментирует «кадровые, разведывательные или оперативные вопросы». Связаться с госпожой Сологуб для комментариев не удалось.