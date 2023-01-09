Предпосылка Fire Emblem Engage довольно банальна

рисунок : Нинтендо / смарт-системы

Если ты смотреть на врагаВы привыкли к представлениям, которые чередуются между тем, чтобы быть глубоко эмоциональными и серьезными, или глупыми и глупыми, черт возьми. Иногда он ни один из них и просто убегает от хорошее чувство. (Обычно это происходит после того, как рассматриваемое шоу достигло новой скобки.) Видеоигры Вы не всегда получаете гламурное представление, и очень жаль, что это так. Потому что после просмотра интро для эмблема огня столкновения, Такой дряни в играх могло бы быть больше.

Помолвка с огненной эмблемой Он должен быть выпущен примерно через две недели, и вместе с впечатлениями от RPG-стратегии было выпущено кинематографическое вступление к игре. Много сыра на вершине явно связано с ее песней, которая звучит так, как будто она была сделана в 90-х, а затем застопорилась на три десятилетия. Это настолько аниме, что вы почти ожидаете, что оно закончится рекламой Crunchyroll. Визуальные эффекты пытаются поразить один и тот же сыр цветными полосами света, соответствующими главному герою цвета зубной пасты Алеару и его товарищам Альфреду, Тимерре, Айви и Диаманту, а также кадрам их игровых моделей, демонстрирующих их особые способности. Возможно, не такое сильное преимущество, как в 2019 году. Эмблема огня: три домаИ Но привлекать Открытие интересно само по себе.

Запуск Emblem of Engagement — Полное открытие [English] + Титульный экран

Большая точка продажи обручиться Разве что Алеар и их группа могут использовать специальные кольца для призыва главных героев из бывших эмблема огня Такие записи, как Marth, из 90-х. Эмблема Огня: Теневой Дракон и Клинок Света или белет из Три дома. Уже одно это звучит как адское аниме (представьте, как бывшие герои поднимают Аллира за руки в ключевой момент!), и, надеюсь, игра сможет соответствовать той энергии, которую откладывает вступление. Подобные игры, как правило, длинные, поэтому, надеюсь, вступление подарит вам настроение побеждать империи зла каждый раз, когда вы играете в нее.

Помолвка с огненной эмблемой Выход Nintendo Switch состоится 20 января.

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