Предприятия Роскосмоса начали выпускать автопилоты для сельхозтехники, разрабатывая технологии ликвидации разливов нефти — параболики

НПО Автоматизация Автопилот для уборочной техники. (кредит: Роскосмос)

Примечание редактора: Госкорпорация «Роскосмос» занимается не только космосом. Его различные дочерние предприятия производят широкий спектр продукции гражданского назначения. Здесь мы рассмотрим деятельность Роскосмоса в области автоматизации сельского хозяйства и ликвидации разливов нефти.

Пресс-релизы Роскосмоса переведены на английский язык с помощью Google Translate

НПО «Автоматика» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») одним из первых в стране разработало и наладило серийное производство автопилота для сельскохозяйственной и специализированной техники. Такие системы позволяют увеличить урожай на 20-30%.

Уникальность разработки инженеров НПО «Автоматика» заключается в том, что помимо непосредственного управления всеми параметрами машины, система позволяет выполнять функцию автопилота с минимальными конструктивными доработками. По словам заместителя директора по развитию гражданской продукции НПО «Автоматизация» Антона Капустина, этим летом 30 систем точного земледелия были серийно установлены на самоходные опрыскиватели отечественного производителя и успешно прошли испытания на полях нашей страны.

«В последние годы активно развивается сельское хозяйство, аграрии покупают большое количество техники и интересуются системой точного земледелия, так как видят выгоду от ее внедрения. Такие системы позволяют экономить топливо и химикаты, сокращают время ремонта и увеличивают цикл технического обслуживания, что, в результате, увеличивает Урожай на 20-30%.

Сотрудник НПО «Автоматика» работает на автопилоте уборочной техники. (кредит: Роскосмос)

Комплект автопилота, поставляемый НПО «Автоматика» производителям сельскохозяйственной техники, состоит из оконечного устройства, устройства управления, подруливающего устройства и комплекта тросов. Система позволяет технике двигаться точно по определенному пути. ИИ обеспечивает безопасное движение транспортных средств на оптимальных скоростях и снижает или полностью исключает человеческий фактор при удержании полосы движения. И компания готова выпускать до 3000 комплектов этого типа ежегодно.

Кроме того, в продуктовую линейку НПОА входят радары ближнего и дальнего действия, которые позволят сельхозтехнике строить полное пространственное изображение.

Мы разработали отечественный радар с высокой чувствительностью. Он способен вовремя предупредить о возможном столкновении с чем-либо. При этом он распознает как неодушевленного, так и движущегося человека или животное, случайно оказавшееся на пути транспортного средства. Радар измеряет скорость приближения и удаления объектов и обеспечивает срабатывание автоматического торможения в экстренных ситуациях. Сейчас многие образцы проходят испытания на одном из видов крупной специализированной техники российского завода», — добавляет Капустин.

Установить такое устройство можно на грузовики, автобусы, строительную технику, комбайны и тракторы.

«Роскосмос» внедрил технологии оперативного реагирования на разливы нефти

Нефтеперерабатывающий завод (Фото: Роскосмсос)

АО «Терра Тех», дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос» (входит в холдинг «Российские космические системы»), предоставило компаниям, работающим в нефтегазовой отрасли, технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), что позволяет оперативно реагировать на угроз, связанных с разливами нефти, и минимизации экологических последствий таких техногенных аварий.

Презентация цифровых сервисов состоялась на сессии «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем» в рамках «Татарстанского нефтегазохимического форума – 2022», проходящего в Казани.

Современные геоинформационные решения, разработанные Terra Tech, предоставляют пользователям цифровые аналитические продукты для поддержки геологоразведочной информации, экологического мониторинга, контроля производственной и транспортной инфраструктуры, инвентаризации нефтегазовой инфраструктуры, прилегающих территорий и оценки аварийных ситуаций. риски и последствия. Регулярный мониторинг хозяйственной деятельности — это возможность для нефтегазовых компаний снизить последствия аварийных разливов и тем самым избежать санкций.

Максим Болчев, старший заместитель генерального директора АО «Терра Тех»: «Компании, работающие в нефтегазовом секторе, являются одними из основных заказчиков услуг и решений на основе ДЗЗ. Спутниковые снимки дают нашим коллегам мгновенный охват больших территорий. Алгоритмы искусственного интеллекта Terra Tech быстро выявляют потенциальные экологические проблемы, включая разливы нефти. Анализ спутниковых снимков помогает своевременно принять необходимые меры по снижению негативного воздействия на природу».

Форум «Нефтегазохимия Татарстана» — одна из крупнейших отраслевых дискуссионных площадок, организованная Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан. Мероприятие направлено на расширение делового сотрудничества между компаниями на региональном и международном уровнях, продвижение технологических новинок и современного оборудования, а также обмен опытом и идеями, получение актуальной информации о развитии и перспективах отрасли.