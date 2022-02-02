ПРЕДПРОСМОТР: Русский государственный балет Сибири даст классические номера в Нортгемптоне

С 24 по 26 февраля 2022 года промоутеры Раймонд Губбай представят известную балетную труппу вживую на сцене при поддержке Российского государственного балетного оркестра.

Спектакль «Золушка» состоится в четверг, 24 февраля, в 19:30 – купить билеты КЛИКНИТЕ СЮДА.

Снегурочка во вторую ночь, пятница, 25 февраля, в 19:30 — — купить билеты КЛИКНИТЕ СЮДА.

А в субботу, 26 февраля, будет два представления «Щелкунчика», включая утренник, покупайте билеты на представление в 14:30 и 19:30 — КЛИКНИТЕ СЮДА.

«Золушка», которая откроет показ 24 февраля, — любимая во всем мире сказка «из грязи в князи», в которой сбываются мечты — в этой постановке волшебно сочетаются энергичная партитура Прокофьева, живая хореография и красочные костюмы.

Пока ее безумная/плохая мачеха и невоспитанные дочери готовятся к Королевскому балу, грациозная Золушка может только мечтать о танцах с лихим принцем.

Позже тем же вечером ее лохмотья превращаются в блестящее платье, и она волшебным образом переносится на бал. С того самого момента, когда Принц поражен, пробьёт полночь и спустя одну потерянную хрустальную туфельку, он должен отправиться в путешествие, чтобы найти свою потерянную любовь…

Эта волшебная современная классика порадует всю семью. Критики говорят: «Танец был резким, точным и легким во всем…»

Снегурочка, 25 февраля, — это история изысканной Снегурочки, защищенной от внешнего мира Дедом Морозом, она невинно играет среди танцующих снежинок в заколдованной Стране Мороза.

Основанный на традиционной народной сказке, действие которой происходит в заснеженном пейзаже русской деревни, этот сезонный бенгальский огонь следует за Снегурочкой, когда она танцует в человеческом мире.

Русский государственный балет Сибири приезжает в Нортгемптон

Очарованная красочной деревней и людьми, которые там живут, она заходит слишком далеко, и ее охватывают чувства любви, искушения и предательства.

Когда, наконец, она полностью отдается и согревается любовью, ее сердце тает в трагических объятиях.

«Щелкунчик», который эффектно завершает визит 26 февраля, — самый известный из фантастических балетов для всей семьи.

Он начинается с наступлением ночи, в канун Рождества.

Русский государственный балет Сибири выступит в Royal & Derngate в Нортгемптоне с 24 по 26 февраля 2022 года.

Когда на улице падают снежинки, теплое сияние открытого огня отбрасывает мерцающие тени на ветки рождественской елки и все подарки под ней.

Когда бьет полночь, мы переносимся в сказочный мир, где все не так, как кажется, игрушечные куклы оживают за пределами съемочной площадки, Мышиный король и его мышиная армия сражаются с Щелкунчиком-принцем, и мы путешествуем по Земле. Снега в волшебное место, где действительно начинается волшебство.

Основанный в 1981 году, Российский государственный балет Сибири быстро зарекомендовал себя как одна из ведущих балетных трупп России и завоевал международную репутацию благодаря постановкам выдающегося качества и необычайной глубины.

Солисты и кордебалет превосходны и никогда не перестают восхищать зрителей своими захватывающими физическими способностями и ослепительными костюмами.

Музыкальный руководитель и главный дирижер Анатолий Чепурной, художественный руководитель Сергей Бобров.

Сергей сказал: «Всегда приятно знакомить британскую публику с уникальными традициями Русского балета. Гастроли по Великобритании с полной труппой танцоров и высококвалифицированных музыкантов всегда волнительны. сила симфонического оркестра, воплощающая хореографию на сцене».