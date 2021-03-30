Председатели Паралимпийского комитета России подали в отставку, чтобы восстановить группу | Больше спортивных новостей

МОСКВА (Рейтер) – Председатель Паралимпийского комитета России Владимир Лукин и другие высокопоставленные должностные лица подали в отставку во вторник в соответствии с требованиями, установленными Международным паралимпийским органом в связи с допинговым скандалом.

В 2016 году Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил Россию после обвинений в том, что страна ввела систематическую допинговую программу во время Олимпийских игр в Сочи.

Паралимпийский комитет России восстановлен на условиях в 2019 году.

В феврале Международный патентный совет опубликовал обновленные критерии для участия России, в том числе запрет правительственным чиновникам занимать руководящие должности в Паралимпийском комитете России.

В заявлении компании во вторник говорится, что она «рассмотрела и удовлетворила» отставки трех вице-президентов, которые также являются представителями в российском парламенте, и Лучина, который является президентом спортивной организации с 1997 года.

В течение пяти лет в российском спорте царила суматоха после того, как Григорий Родченков, экс-глава московской антидопинговой лаборатории, засвистел о субсидируемом государством допинге на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Высший спортивный суд в декабре запретил России участвовать в международных соревнованиях на два года, но вдвое сократил четырехлетний запрет на систематический допинг, введенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Российским официальным лицам, в том числе президенту Владимиру Путину, запретили посещать крупные международные соревнования.

До назначения в ПКР 83-летний Лукин работал послом России в США.

С 2009 по 2014 год он также занимал должность Уполномоченного по правам человека в Кремле.

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