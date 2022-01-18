В эксклюзивном интервью Тобиас Эллвуд сказал GB News, что Путин «смотрит на наследство» и хочет контролировать «русскоязычные части Балтии и Балкан».

Тобиас Эллвуд, председатель комитета по обороне британской палаты общин, заявил GB News, что Владимир Путин может вторгнуться в «Латвию, Литву и Эстонию», если Запад Не мешайте России захватить Украину.

Представитель Тобиас Эллвуд предупредил, что Россия может вторгнуться в Латвию, Литву и Эстонию, если Запад позволит Путину захватить Украину. Гарет Фуллер

В эксклюзивном интервью депутат от Восточного Борнмута предупредил, что российский президент «надеется на свое наследие» и хочет «большего контроля над русскоязычными частями Прибалтики и Балкан».

Это произошло после трех раундов переговоров между западными державами и Россией, которые завершились так, что ни одна из сторон не добилась уступок от другой.

Переговоры в Женеве, Вене и Брюсселе были направлены на пресечение военных приготовлений России на границе с Украиной, но США и их союзники по НАТО не желали принимать требования Кремля.

Путин добивается гарантий того, что Украине не позволят вступить в НАТО, а также вывода сил НАТО из Центральной и Восточной Европы.

Позиция Запада заключается в том, что Россия выводит 100 тысяч солдат от границы с Украиной. Соглашение кажется крайне маловероятным.

Эллвуд сказал: «Что у вас есть с Россией, так это то, что скоро [Putin] Осмелится противостоять Украине, куда он пойдет дальше?

Снайперы ВС РФ принимают участие в учениях на Кадамовской площади в Ростовской области. Сергей Пивоваров

«…Он начнет смотреть на Латвию, Литву и Эстонию.

«Между Калининградом и Белоруссией есть немного земли, и если он решит занять это пространство, то вся Прибалтика будет отрезана от Западной Европы, и тогда вы увидите большее расширение.

«Сейчас он смотрит на наследие, так что вот куда он идет со всем этим».

Бывшего командующего британской армией спросили, поддерживает ли он заявления министра обороны, опубликованные в Telegraph, о том, что Великобритания готова «противостоять хулиганам» и «защищать тех, кто не может защитить себя».

мы [Britain] Вы не пойдете никуда рядом с ним [Ukraine] Тобайас Эллвуд, председатель комитета обороны

Однако Эллвуд, служивший в Боснии, сказал GB News, что не ожидает, что западные державы вступят в военное столкновение с Россией.

«Как бы я ни уважал Бена, он находится в сложном положении, потому что было принято решение не передавать какое-либо оборудование Украине.

«…как только вы поместите туда ряд активов, это могло бы изменить всю динамику российского вторжения, потому что вы натыкаетесь на другие флаги.

«…Путин дважды подумал перед вторжением, но у нас в принципе не было аппетита».

Он продолжил: «Я боюсь, что это свидетельствует о том, насколько Запад не склонен к риску, не желает участвовать в битвах, в которых мы не хотим терять солдат.

«Однако именно это является причиной роста тирании во всем мире».

Он также выступил против позиции министра обороны, заявив откровенно: «Мы [Britain] Вы не пойдете никуда рядом с ним [Ukraine]…»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) во время заседания Совета Россия-НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Бассейн

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что Кремль планировал операцию «Под ложным флагом», чтобы узаконить вторжение на восток Украины.

«У нас есть информация о том, что Россия уже подготовила группу оперативников для проведения фиктивной операции на востоке Украины», — сказала госпожа Псаки.

«Активисты обучены ведению боевых действий в городских условиях и используют взрывчатку для проведения диверсионных акций против российских марионеточных сил».

Г-жа Псаки выдвинула обвинения в день, когда веб-сайты правительства Украины были отключены в результате кибератаки из неизвестного источника.

В заявлении украинского правительства говорится: «Все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия.

«Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает свои силы в сфере информации и киберпространства».