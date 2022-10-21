Председатель парламентского комитета высоко оценивает «прагматичную и последовательную» внешнюю политику правительства

Николоз Самхарадзе, глава комитета по иностранным делам парламента Грузии, заявил в четверг, что правительство Грузии «эффективно» проводит «прагматичную и последовательную» внешнюю политику, несмотря на вызовы, и в результате поддерживает «мир, стабильность и устойчивое развитие».

В своем выступлении на пленарном заседании парламента после выступления министра иностранных дел Ильи Даршишвили Самхарадзе отметил, что этот год стал «особым вызовом» для дипломатии, поскольку продолжающаяся российская агрессия в Украине была «особо опасна» для таких стран, как Грузия. .

Продолжающаяся российская агрессия против Украины перевернула весь международный порядок с ног на голову и бросила вызов Грузии и всему миру. К сожалению, мы прекрасно понимаем, что даже при небольшом успехе России на Украине следующей мишенью России может стать Грузия», — заявил парламентский чиновник.

Самхрадзе заявил, что Грузия была «последним демократическим государством на постсоветском пространстве» и была «быстро близка» к интеграции в европейские и евроатлантические институты, что, по его словам, «явно не соответствовало интересам российского правительства».

К сожалению, когда возникла острая необходимость сплотить общественность вокруг национальных интересов […] С началом войны на Украине различные группировки, в т.ч. [domestic] Самхрадзе добавил, что оппозиционные партии действовали исключительно в своих узкополитических интересах и в этой сложной ситуации пытались помешать правительству Грузии.

Он также отметил, что на фоне продолжающейся российской агрессии в Украине внешняя политика Грузии имеет «критическое значение», поскольку без «тесного сотрудничества» с партнерами было бы «невозможно» справиться со всеми вызовами, с которыми сталкивается Грузия. , Европа и Причерноморье столкнулись.