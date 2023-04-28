Председатель ФРС Пауэлл был обманут фальшивым звонком от фишеров из России

Кристофер Ругабер

ВАШИНГТОН (AP) — Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл был обманут в длительном январском телефонном разговоре с российскими шутниками, выдававшими себя за президента Украины Владимира Зеленского, в котором Пауэлл обсуждал экономические последствия повышения процентных ставок.

Видео разговора появилось в соцсетях. В одном отрывке Пауэлл говорит, что «рецессия почти так же вероятна, как и очень медленный рост» в этом году. Пауэлл ранее говорил, что серия быстрых повышений ФРС в прошлом году замедлит экономику и потенциально даже вызовет рецессию.

«Похоже, что видео было изменено, и я не могу подтвердить его точность», — заявил представитель Федеральной резервной системы.

«Председатель Пауэлл провел в январе беседу с человеком, который выдавал себя за президента Украины», — сказал представитель. «Это был дружеский разговор, который состоялся в контексте нашей позиции поддержки украинского народа в это непростое время. Никакой чувствительной или секретной информации не обсуждалось».

Представитель не сказал, показал ли звонок, что ФРС испытывает недостатки в безопасности, и какие шаги будут предприняты, чтобы попытаться предотвратить это в будущем.

«Дело передано в соответствующие правоохранительные органы, и из уважения к их усилиям мы не будем давать дальнейших комментариев», — сказал представитель.

Телефонный звонок Как сообщает Bloomberg News, это было сделано дуэтом старых русских шутников Владимира Кузнецова и Алексея Столярова. Эта пара ранее обманом заманивала в переговоры других мировых лидеров, в том числе президента Европейского центрального банка Кристин Лагард в начале этого года и тогдашнего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в 2018 году.

Инцидент с Пауэллом был разоблачен в то время, когда Федеральная резервная система находится под пристальным вниманием в связи с повышением процентной ставки, которое призвано успокоить экономику и замедлить инфляцию. Однако, если Федеральная резервная система слишком долго будет удерживать процентные ставки на слишком высоком уровне, это может привести к рецессии.