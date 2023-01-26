Предсказания на маленьком экране: читаем Россию по ее праздничным телепередачам

Важно, чтобы средний российский Кремль не чувствовал, что на самом деле от него что-то зависит, поэтому он пытается создать видимость нормальности в военное время.

Телевизионные передачи в России в канун Нового года — самого большого там праздника — многое рассказывают о текущей ситуации в стране. Учитывая жесткий контроль российского правительства над СМИ, оно посылает общественности ряд сигналов.

На этот раз в праздничных программах не было прежнего колорита, поскольку многие выдающиеся российские артисты, традиционно принимавшие в них участие в уходящем году, эмигрировали. Как и в случае с военными потерями России, зрители делали вид, что даже не замечают отсутствия легендарной эстрадной певицы Аллы Пугачевой и ее мужа-художника Максима Галкина, которые на протяжении многих лет были главными героями подобных программ. Как и в случае с «врагами народа» 1930-х годов, государство предпочитает делать вид, что их никогда не существовало.

Два крупнейших телеканала перешли в ностальгический тон с показом старых советских песен. Само по себе это не ново, но теперь это совершенно преднамеренно. Идея состоит в том, чтобы дать зрителям почувствовать, что советская эпоха продолжается. Есть и практическая составляющая: телепродюсерам приходится полагаться на исполнителей советского времени и 90-х, чья верность системе проверена временем.

Русская поп-музыка никогда не давала такого значимого контента, но последний год был особенно ужасным. Певец Shaman, новый лейбл страны, поет: «Восстанем, и с нами Бог и правда». Другой его хит «Я русский» не прошел бы цензуру в мирное время из-за своего националистического посыла. На этот раз он был хедлайнером новогоднего гала на государственном Первом канале.

Другая исполнительница поп-рока, Юлия Чичерина, использовала свой сезонный салют, чтобы пригрозить украинцам ГУЛАГом, который внезапно стал объектом восхищения, а не историческим позором. Глава российской телевизионной пропаганды Владимир Соловьев сказал русским, что после тридцати бессмысленных лет у них наконец появилось дело, за которое стоит умереть. Кульминацией всего стало враждебное новогоднее выступление президента России Владимира Путина, которого сфотографировали стоящим рядом с людьми в военной форме.

Из этих примеров можно сделать вывод, что маски сняты: Россия демонстрирует свое воинское рвение и готова к тотальной войне. Однако более резкие заявления артиста, которые тогда должным образом разлетелись по соцсетям, затмили весь контент, показанный в канун Нового года. Это может создать впечатление, что российское общество сейчас находится в милитаристской ситуации, но если смотреть вечернее развлечение целиком, это не та картина, которая была бы у среднего россиянина.

Военные заявления мало фигурировали в традиционной новогодней рутине. Фарс ветерана-комика Евгения Петросяна «Нравится вам это или нет, но Россия расширяется» стал, пожалуй, самым радикальным высказыванием в эфире праздничного вечера, но даже этот комментарий несколько смягчил имидж стареющего юмориста.

Ничто из этого не случайно. Предновогодние телемарафоны на разных каналах навеяли воспоминания о праздничных кремлевских вечеринках 70-х. Был тот же ярко выраженный многоэтнический привкус, с русскими народными песнями, зажатыми между грузинскими и украинскими песнями — в то время, когда российская армия наносила ракетные удары по украинским городам.

Между тем официальная риторика делает упор на мир. Солдаты поднимали бокалы с шампанским за скорейшее «по домам к своим близким», а военные корреспонденты и военные медики с типичными украинскими и русскими фамилиями желали друг другу мира.

Кажется, что российский истеблишмент пытается получить свой пирог и съесть его: говорить о войне, но так, чтобы это никого особо не касалось. Это абсурдная смесь войны и развлечения.

Это стилистическое столкновение также посылает важный сигнал. Если бы Кремль хотел, чтобы военная истерия была на экранах страны, освещение праздника появилось бы только в военной форме, а пропаганда Соловьева могла бы захватить весь вечер. Но ничего этого не было.

Кремлю важно создавать общее ощущение монотонной стабильности и нормальности. Власти понимают, что единственный актив, который они могут продать своим гражданам, это то, что Россия, в отличие от Украины, еще не несет на себе основную тяжесть войны. Это означает, что Кремль больше заботится об экстремизме внутри страны, чем о поднятии морального духа в военное время.

С частичным введением военного положения правительство стало более радикальным, но высвобожденный экстремизм может быть направлен и в правительство, и именно этого Кремль действительно опасается. Если что-то пойдет не так на фронте, это может привести к неожиданным событиям внутри страны.

Вот почему перед защитниками государства стоит обоюдоострая задача — говорить о войне, ничего о ней не говоря. Они должны в то же время поддерживать боевой дух народа в военное время и поддерживать нормальный распорядок дня.

Кремль не против эскалации своей агрессивной риторики, но гораздо важнее, чтобы средний россиянин не чувствовал, что от него на самом деле все зависит, и не стал более активно участвовать в политической жизни страны. По этой причине он пытается создать видимость нормальности во время войны или ощущение вечной войны, которое позволяет людям вести нормальную жизнь.

Начать войну, желая мира, — типичная кремлевская риторика, восходящая к советским временам: Война за мир на Земле. Это довольно неустойчивая конструкция, ибо любое непредсказуемое событие (а что может быть неожиданнее войны?) может разрушить иллюзию этого полумирного существования. В этом случае все ранее сдерживаемые силы взорвутся с еще большей силой.

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