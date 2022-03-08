Представители американской разведки говорят, что России грозят неудачи в Украине | военные новости между россией и украиной

Директор ЦРУ говорит, что предположения российского президента Путина об Украине перед вторжением оказались «глубоко ошибочными».

Представители американской разведки говорят, что российские силы терпят неудачу во время вторжения в Украину, подчеркивая, что план президента Владимира Путина по установлению марионеточного правительства в Киеве вряд ли увенчается успехом на фоне ожесточенного украинского сопротивления.

Во вторник на слушаниях в Конгрессе главы спецслужб США заявили законодателям, что, несмотря на проблемы с вторжением, Путин, вероятно, приведет к эскалации конфликта в ближайшие недели.

«Мы считаем, что Москва недооценила силу украинского сопротивления и степень внутренних военных проблем, которые мы наблюдаем, включая плохо составленный план, серьезные моральные и логистические проблемы», — заявила директор национальной разведки Аврил Хейнс.

Хейнс добавил, что остается неясным, будет ли Россия преследовать экстремистский план по захвату всей Украины, и если это произойдет, для Москвы станет «особым вызовом» получение контроля и контроля над страной.

Она сказала, что Путин «знает, что это война, которую он не может позволить себе проиграть», но его определение победы может измениться, учитывая значительную цену для России.

Хейнс сказал законодателям, что российский президент не ожидал последствий западных санкций или ухода частного сектора из России.

«Однако, по оценкам наших аналитиков, такие неудачи вряд ли сдержат Путина, а вместо этого могут привести к эскалации, по сути, удвоить усилия, чтобы добиться разоружения и нейтралитета Украины, чтобы предотвратить ее дальнейшую интеграцию с США и НАТО», — сказала она.

Директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс поддержал комментарии Хейнса, заявив, что предположения Путина об Украине оказались «серьезно ошибочными», поскольку у украинцев появилось сильное чувство «государственности и суверенитета» после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году.

«Я не вижу — как и наши аналитики — как он может поддерживать марионеточный режим или пророссийское руководство, которое он пытается установить перед лицом серьезной оппозиции со стороны украинского народа», — сказал Бернс.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после многомесячного противостояния, в ходе которого Москва наращивала свои силы у украинской границы, требуя прекращения расширения НАТО на территории бывших советских республик.

Война вынудила два миллиона человек бежать из страны и опустошила районы по всей Украине, а крупные города, включая столицу Киев, столкнулись с российскими бомбардировками и осадой. Соединенные Штаты и их союзники быстро ввели широкомасштабные санкции в отношении российской экономики, а также финансовые санкции в отношении Путина и элиты из его ближайшего окружения.

Во вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа. В отличие от многих стран Европы, Соединенные Штаты — крупный производитель нефти — не зависят от российского топлива для удовлетворения своих энергетических потребностей.

Мы запрещаем любой импорт российской нефти, газа и энергии. «Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах и ​​что американский народ нанесет еще один мощный удар по путинской военной машине», — заявил Байден журналистам в Белом доме во вторник.

Между тем представители американской разведки, дающие показания на Капитолийском холме, обвинили российские силы в проявлении «безрассудного пренебрежения» к гражданскому населению, предупредив, что атаки на украинские города могут усилиться по мере обострения ситуации. Бернс предсказал от ЦРУ «следующие несколько уродливых недель» боевых действий.

«В одном я абсолютно убежден, и я думаю, что наши аналитики из Комитета по разведке абсолютно убеждены в том, что украинцы будут продолжать яростно и эффективно сопротивляться», — сказал Бернс законодателям.

Скотт Перрье, директор Разведывательного управления Министерства обороны США, подсчитал, что Россия потеряла «от 2000 до 4000» солдат с начала вторжения, и эта оценка, по его словам, была сделана с «низкой достоверностью».

«Эта цифра получена из некоторых источников разведки, а также из открытых источников», — сказал Брайер.