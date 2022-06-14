Представители Госдепартамента встретились с командой WNBA Гринер по поводу задержания в России

В понедельник представители Госдепартамента встретились с членами WNBA Бритни Грейнер по поводу многомесячного содержания под стражей звезды «Феникса Меркьюри» в России и усилий администрации Байдена по ее освобождению.

В Госдепе подтвердили встречу, на которой присутствовали представители его специализированного офиса, выступающего за заложников и несправедливо удерживающего американцев.

«Многое требуется для того, чтобы доставить ее домой в целости и сохранности, они неустанно работают», — сказала после встречи звезда Mercury Диана Таурази в заявлении, опубликованном Mercury. «Мы здесь, чтобы сделать все возможное, чтобы усилить BG и сохранить его впереди, что важнее, чем любой баскетбольный матч и все остальное, что происходит в нашей жизни. Мы хотим, чтобы BG вернулся домой как можно скорее, он номер один на наш список».

Администрация ранее заявляла, что работает над возвращением Грейнера и другого американского директора по корпоративной безопасности из Мичигана Пола Уилана домой из России.

«Знание Государственного департамента на самом высоком уровне, от президента США Джо Байдена до команды, работающей над возвращением всех несправедливо задержанных американцев, дает нам большую уверенность в том, что они работают над этим», — сказал Турасси.

Гренье задержали 17 февраля в аэропорту в России после того, как местные власти заявили, что при досмотре ее сумки были обнаружены вейп-картриджи, содержащие производное каннабиса. В мае Госдепартамент реклассифицировал Грейнер как несправедливо задержанную и передал надзор за ее делом Уполномоченному президента Госдепартамента по делам заложников, или SPEHA.

«Настал 116-й день с тех пор, как Б.Г. был несправедливо арестован. Было приятно услышать от Государственного департамента, что мы должны продолжать распространять это сообщение и что мы должны продолжать оказывать давление на всех, кто имеет какое-либо влияние или власть, чтобы помочь вернуть Б.Г. домой, — сказала тренер Ванесса Меркьюри Найгаард. — Она наш товарищ по команде, она американка, и мы хотим, чтобы она вернулась домой».

После встречи с Государственным департаментом игроки и сотрудники Mercury встретились с конгрессменом Грегом Стэнтоном из Аризоны и конгрессменом Шейлой Джексон Ли из Хьюстона, родного города Гренера.

«Для команды, тренеров и генеральных директоров Mercury каждый день без Бритни — это на всю жизнь, — сказал Стэнтон. — Я был в восторге от возможности поделиться работой, которую мы проводим в Конгрессе, чтобы обеспечить освобождение Бритни».

Товарищи по команде и игроки лиги Грейнер подталкивают президента Байдена в социальных сетях к тому, чтобы он помог ей вернуться домой.

Игроки WNBA также могли отправлять электронные письма и сообщения Гринер через учетную запись, созданную ее агентом. Электронные письма периодически распечатываются и доставляются Гринер партиями ее адвокатом после проверки российскими официальными лицами. Как только юристы вернутся в свои офисы, они отсканируют любые ответы от Гринер и отправят их в США для отправки игрокам.