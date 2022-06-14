Представители Госдепартамента встретились с командой WNBA Гринер по поводу задержания в России

В понедельник представители Госдепартамента встретились с членами WNBA Бритни Грейнер по поводу многомесячного содержания под стражей звезды «Феникса Меркьюри» в России и усилий администрации Байдена по ее освобождению.
В Госдепе подтвердили встречу, на которой присутствовали представители его специализированного офиса, выступающего за заложников и несправедливо удерживающего американцев.
«Многое требуется для того, чтобы доставить ее домой в целости и сохранности, они неустанно работают», — сказала после встречи звезда Mercury Диана Таурази в заявлении, опубликованном Mercury. «Мы здесь, чтобы сделать все возможное, чтобы усилить BG и сохранить его впереди, что важнее, чем любой баскетбольный матч и все остальное, что происходит в нашей жизни. Мы хотим, чтобы BG вернулся домой как можно скорее, он номер один на наш список».
Администрация ранее заявляла, что работает над возвращением Грейнера и другого американского директора по корпоративной безопасности из Мичигана Пола Уилана домой из России.
Гренье задержали 17 февраля в аэропорту в России после того, как местные власти заявили, что при досмотре ее сумки были обнаружены вейп-картриджи, содержащие производное каннабиса. В мае Госдепартамент реклассифицировал Грейнер как несправедливо задержанную и передал надзор за ее делом Уполномоченному президента Госдепартамента по делам заложников, или SPEHA.
«Настал 116-й день с тех пор, как Б.Г. был несправедливо арестован. Было приятно услышать от Государственного департамента, что мы должны продолжать распространять это сообщение и что мы должны продолжать оказывать давление на всех, кто имеет какое-либо влияние или власть, чтобы помочь вернуть Б.Г. домой, — сказала тренер Ванесса Меркьюри Найгаард. — Она наш товарищ по команде, она американка, и мы хотим, чтобы она вернулась домой».
После встречи с Государственным департаментом игроки и сотрудники Mercury встретились с конгрессменом Грегом Стэнтоном из Аризоны и конгрессменом Шейлой Джексон Ли из Хьюстона, родного города Гренера.
Товарищи по команде и игроки лиги Грейнер подталкивают президента Байдена в социальных сетях к тому, чтобы он помог ей вернуться домой.
Игроки WNBA также могли отправлять электронные письма и сообщения Гринер через учетную запись, созданную ее агентом. Электронные письма периодически распечатываются и доставляются Гринер партиями ее адвокатом после проверки российскими официальными лицами. Как только юристы вернутся в свои офисы, они отсканируют любые ответы от Гринер и отправят их в США для отправки игрокам.
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