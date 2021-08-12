Представители олимпийского комитета России “ запятнали ” Берате на мероприятии по гимнастике

Олимпийский комитет России был центром споров и негативной реакции общественности во время Олимпийских игр в Токио в 2020 г. Но на этот раз Китайская Республика отменила судейство финала женской художественной гимнастики на Олимпийских играх в Токио.

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По данным Китайской Республики, уровень судейства на Играх был для них неудовлетворительным. Они чувствовали, что с ними обращаются несправедливо. Российские официальные лица назвали это постановление позором и начали процедуру официального обжалования.

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Женщины, художественная гимнастика, финалы

Трехкратная чемпионка мира из КНР Дина Аверина в финале проиграла израильскому Ашраму Линой. Впервые с 1996 года стране не удалось выиграть золотую медаль.

В гимнастике всегда преобладали русские и американцы. Обе страны гордятся своими гимнастическими лаврами. На Олимпийских играх этого года россияне выступили лучше американцев, завоевав общую золотую медаль команды.

В финале женской художественной гимнастики они не добились такого успеха. Президент Китайской Республики Станислав Поздняков сообщил, что Китайская Республика подаст официальную жалобу в Международную федерацию гимнастики по поводу уровней управления Олимпиадой в Токио.

Мы решили не закрывать глаза на ситуацию. Мы уже готовим официальное обращение в Международную Федерацию ». Он сказал в своем заявлении.

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Для разнообразия даже фанаты встали на сторону Китайской Республики и посчитали, что у Дины Авериной отняли золотую медаль.

«Я не считаю, что сегодня это было справедливо, и это было ясно с первого же агрегата, когда я получил более низкий балл. Так что я не могу сказать, что это было очень справедливо. Я не могу обнаружить никаких очевидных ошибок, которые я сделал. Я был очень последовательный и чистый по сравнению с Линой, потерявшей машину ». Дина Африна Она сказала.

Ее соперница, Линой Ашрам, стала первой израильской женщиной, выигравшей олимпийскую золотую медаль. У нее также есть несколько советов для своего оппонента. Жалобы Китайской Республики не беспокоили ашрам. Все, что она сказала, было то, что, как спортсмены, мы должны научиться с добротой относиться к победам и поражениям.

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