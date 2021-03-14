Члены британского парламента предупредили, что старые танки и бронетехника британской армии, вероятно, будут превосходить их по вооружению и превзойти их в любом конфликте с российскими войсками.

В резком отчете Комитет обороны Палаты общин заявил, что серия неудачных программ закупок привела к тому, что армия осталась с парком боевых бронированных машин (ББМ), столкнувшихся с «массовым устареванием».

По ее словам, любая «артиллерийская дуэль» между современной британской и российской дивизией «скорее всего закончится в одном направлении – не обязательно в интересах британской армии».

Комиссия обвинила в истории «бюрократическую прокрастинацию, военную нерешительность, неэффективное управление финансами и общую неэффективность», которые, по ее словам, были замечательными попытками перевооружить армию за последние два десятилетия.

Депутаты заявили, что боевую машину пехоты необходимо модернизировать. (Министерство обороны / Палестинская администрация)

Отчет под названием «Старые и устаревшие» появился в то время, когда Борис Джонсон готовится представить во вторник результаты комплексного правительственного обзора внешней политики, политики в области обороны, безопасности и развития.

Ожидается, что это будет означать сдвиг от возможностей «индустриальной эпохи», таких как тяжелая броня, к будущим полям сражений, таким как киберпространство и космос.

Но каким бы ни был результат обзора, заявил комитет, вооруженным силам необходимо восстановить свой «авторитет», потому что в настоящее время им не хватает бронетехники, чтобы внести «эффективный вклад» в сдерживание НАТО.

По ее словам, даже в соответствии с текущими планами министерства обороны у армии есть четыре года, прежде чем она сможет развернуть «боевую дивизию», которая останется «безнадежно плохо оснащенной» и «лишенной» третьей боевой бригады.

Ряд неудачных программ закупок означает, что все еще есть автомобили, датируемые началом 1960-х годов, когда Morris 1100 был самым популярным автомобилем в Великобритании, а Элвис Пресли проводил Рождество номер один с возвратом отправителю.

Представители также заявили, что основной боевой танк Challenger 2 и боевую машину пехоты Warrior необходимо обновить после нескольких десятилетий эксплуатации без каких-либо «значимых обновлений».

История продолжается

В отчете министерство обороны подверглось критике за начало серии «чрезмерно амбициозных» проектов по оборудованию, которые в значительной степени зависели от развития технологий, что приводило к отменам и задержкам.

Напротив, в нем подчеркивается, что российские военные вкладывают средства в современные артиллерийские и ракетные системы, которым в 2014 году удалось ликвидировать украинское соединение в течение «минут».

В нем говорится, что министерству обороны необходимо срочно устранить недостатки в области артиллерии, противовоздушной обороны и борьбы с дронами.

Комитет заявил: «Вызывает беспокойство то, что, по крайней мере, в ближайшие несколько лет британские бронетанковые войска могут оказаться в более выгодном положении, чем их наиболее опасный противник».

«Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником – метафорой России – в Восточной Европе в следующие несколько лет, в то время как наши солдаты, несомненно, останутся одними из лучших в мире, им, к сожалению, пришлось бы пойти к убийце. среди множества старых или даже устаревших бронированных машин большинство из них имеют возраст не менее 30 лет, с низкой механической надежностью, значительно превосходящие современные ракетные и артиллерийские системы и хронически не имеющие адекватной противовоздушной обороны.

Председатель комитета Тобиас Эллвуд сказал, что Министерство обороны допустило атрофию боевых бронированных машин с поразительной и тревожной скоростью.

«Сочетание бюрократических проволочек, военных колебаний, неэффективного финансового управления и общей неэффективности привело к серьезной и непрерывной эрозии нашего военного потенциала», – добавил он.

Это окажет глубокое и разрушительное влияние на нашу способность реагировать на угрозы врага.

«В то время как оборонительный ландшафт определенно меняется, обычная война остается вполне реальной и пугающей возможностью, и мы должны быть полностью к ней готовы».

Представитель министерства обороны заявила: «Мы благодарим Комитет обороны за его отчет и признаем его рекомендации, поскольку мы стремимся улучшить управление нашими крупными и сложными программами по оборудованию».

«С помощью существенной компенсации в размере 24 миллиардов фунтов стерлингов, Integrated Review предоставит ресурсы для доставки модернизированных цифровых бронетанковых сил и сети для противодействия будущим угрозам».

Министр теневой обороны Джон Хили сказал, что отчет «подробно раскрывает, как министры не смогли сохранить боеспособность армии».

«Это показывает, как десятилетие сокращений в защите консерваторов и их сопротивление ослабили основы наших вооруженных сил.

Нашей армии сейчас предстоит вести бой с устаревшей бронетехникой, которая может устареть с большим вооружением. Ничто так не отличает «эру упадка» Бориса Джонсона за последнее десятилетие, как это ».