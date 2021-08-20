Представитель администрации разъясняет комментарий Байдена о Тайване

Президент Байден Последние комментарии во время телетрансляции Интервью ABC News Это вызвало вопросы о том, изменилась ли позиция США в отношении «стратегической двусмысленности», когда дело дошло до Тайваня.

был боссом Интервью ABC News и спросил о том, как другие страны – особенно Тайвань – должны относиться к уходу США из Афганистана. Многие сомневались, можно ли считать Соединенные Штаты надежным союзником.

Меган Маккейн назвала Байдена “ Джимми Картер под кислотой ” из-за Афганистана

Рейтер отметил Байден сказал в ответ: «Мы взяли – мы выполнили все обязательства. Мы свято взяли на себя обязательство по статье 5, что фактически, если кто-то вторгнется или предпримет действия против наших союзников по НАТО, мы ответим. То же самое с Японией, то же с Южной Кореей , И то же самое с Тайванем. Даже говорить об этом нельзя ».

Некоторые восприняли этот комментарий как изменение позиции США по этому вопросу, но высокопоставленный чиновник из администрации Байдена сообщил агентству Рейтер, что политика «не изменилась». Аналитики сообщили изданию, что, похоже, Байден ошибся. Белый дом не сразу ответил на электронное письмо от Fox News через несколько часов.

Прошлый месяц , Президент Си Цзиньпин Отмечая столетие со дня основания своей коммунистической партии с площади Тяньаньмэнь, он выступил с агрессивным тоном, подтвердив «историческую миссию» Китая по контролю над Тайванем, одновременно предупредив другие страны не вмешиваться.

Байден объяснил, что Китай является величайшим геополитическим вызовом для Соединенных Штатов, в феврале объявил о формировании китайской оперативной группы при Министерстве обороны для оценки будущего вызова со стороны Китая; Ранее в этом месяце страны-участницы G7 одобрили инициативу, направленную на противодействие китайской инициативе «Один пояс, один путь».

Тайвань и Китай разделились в результате гражданской войны 1949 года, и Китай заявляет, что намерен в случае необходимости взять остров под свой контроль силой. Соединенные Штаты переместили дипломатическое признание из Тайбэя в Пекин в 1979 году, но по закону они обязаны гарантировать, что Тайвань может защитить себя и чтобы автономный демократический остров пользовался сильной поддержкой обеих партий в Вашингтоне.

Дуг Бандо, старший научный сотрудник Института Катона, книги В апреле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась объяснить, что это означает.

«Наша позиция по Тайваню остается ясной. Мы будем стоять вместе с друзьями и союзниками для продвижения нашего процветания, безопасности и общих ценностей в Индо-Тихоокеанском регионе», – сказала она.

Он ответил: “Что это значит?”

Скачайте приложение FOX News

Он продолжил: «Тайваньские официальные лица сказали мне, что они ожидают поддержки США, даже если их поведение, такое как провозглашение независимости, приведет к действиям Китая. Официальные лица в Пекине постоянно выражают подозрение, что Вашингтон будет действовать вопреки своим собственным интересам, и как единый китаец, они рискуют своим общественным статусом, Лос-Анджелес ради Тайбэя ».

Ассошиэйтед Пресс способствовало подготовке этого отчета.